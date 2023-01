Covid-19-bølgen er trolig over toppen, men en ny bølge kan komme senere i vinter

Koronabølgen er trolig over toppen, ifølge FHIs siste ukerapport.

Samtidig er det usikkert om influensaepidemien vil fortsette å øke, eller om den kan være over toppen. RSV-infeksjonsepidemien er trolig nær toppen, melder Folkehelseinstituttet.

FHI understreker likevel at det kan komme en ny covid-bølge senere i vinter.

Det er fortsatt mange sykehusinnleggelser med influensa, men antallet gikk ned fra uke 52 til uke 1. FHI er likevel ikke sikre på om influensaepidemien vil øke, eller om denne toppen er nådd.

Instituttet skriver også at det ennå ikke er for sent å vaksinere seg.

– FHI oppfordrer alle til å følge vaksinasjonsanbefalingene. Vi ber kommuner og helseforetak om fortsatt å legge til rette for rask og lett tilgjengelig vaksinering mot influensa og covid-19.