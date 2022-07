En av tre stoler ikke på andre båtførere

34 prosent sier de ikke er trygge på førerevnene til andre de møter på sjøen.

Flertallet av båtførere er flinke, sier seksjonsleder i Redningsselskapet, Pål Virik Nilsen, i en pressemelding.

Det kommer frem i en ny undersøkelse av Norstat for forsikringsselskapet Frende Forsikring.

– Det handler nok mest om erfaring og at mange ikke er vante med å ferdes på sjøen, sier seksjonsleder i Redningsselskapet, Pål Virik Nilsen, i en pressemelding.

Dette kombinert med bølger, fart og andre elementer gjør at en tredjedel føler seg utrygge, står det videre i meldingen.

– Mange tar ikke hensyn til medpassasjerer, noe som forverrer en slik situasjon.

– Husker de som kjører for fort

Fagsjef i Frende Forsikring, Edmond Wold Gaulen, sier i pressemeldingen at tallet er overraskende høyt. Han håper ikke det speiler førerevnene til nordmenn på sjøen.

– Vi husker gjerne de som kjører for fort, som tar sjanser eller som ikke tar hensyn til andre best. Det bidrar til at folk blir mer skeptiske til andre på sjøen generelt, sier fagsjefen.

Frendeundersøkelsen sier også at 84 prosent skal bruke hoveddelen av ferien sin i hjemlandet. Gaulen sier at mange planlegger eller er allerede på båtferie, og at han vet det er mange nye båtførere ute på vannet.

– Det ser vi på båtsalget gjennom pandemien. Da er det enda viktigere at folk viser hensyn og kjører trygt og ansvarlig.

– Tenk sikkerhet

Nilsen i Redningsselskapet sier at flertallet av båtførere er veldig gode, men at det er noen som ødelegger. Også han trekker frem at det er mange nye båtfolk som har kjøpt sin første båt de siste årene.

– De glemmer det grunnleggende, nemlig å skaffe seg litt kunnskap. Båt er spesielt, det er ikke som å ferdes i trafikken med bil.

Han sier man også må være ydmyk mot andre fartøy, vær og vind.

– Tenk sikkerhet og husk redningsvest.

Nilsen sier det er viktig å ta en prat med passasjerene før man kaster loss.

– Det kan senke den frykten noen måtte ha og øker gleden på sjøen.

– Spør gjerne om noen er utrygge i båt. Forklar litt om hva du gjør, forbered dem på hva som skal skje, og ta hensyn til dem, sier Gaulen.

Han sier i pressemeldingen at det finnes flere kurs som er mulig å ta for å friske opp kunnskapene på sjøen.

– Vi trenger alle få litt påfyll innimellom.