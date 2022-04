Her er dommen over Norges håndtering av koronakrisen

Koronakommisjonen mener intensivkapasiten var altfor dårlig. Barn og unge ble ikke skjermet i tråd med intensjonen. Og Norge var helt avhengig av velvilje fra EU og Sverige for å få vaksiner.

Tirsdag legger Koronakommisjonen frem en ny rapport.

Den handler om hvordan Norge ble ledet under pandemien frem til 31. oktober 2021.

Den første rapporten ble lagt frem i 14. april i fjor. Den tok for seg beredskapen i forkant av pandemien og den første nedstengingen i 2020. Denne andre og siste rapporten dekker perioden frem til 31. oktober i fjor.

Kommisjonen anbefaler blant annet å øke intensivkapasiteten.

Her er Koronakommisjonens viktigste funn:

Landet og myndighetene har samlet sett håndtert pandemien godt. Norge er blant landene med lavest dødelighet, lavest tiltaksbyrde og minst redusjon i økonomisk aktivitet, skriver kommisjonen.

En rekke enkeltpersoner har gjort en innsats utover det man kan forvente.

Myndighetene har ikke klart å skjerme barn og unge i tråd med egen målsetting. Kommisjonen slår fast at smitteverntiltakene rammet barn og unge hardt.

Kommunelegene var ikke godt nok rustet.

Regjeringen har utøvd sterk sentralstyring og har tatt beslutninger om både små og store ting. Men kommisjonen mener regjeringen drev med for mye detaljstyring.

Vaksineringen var stort sett vellykket. Men regjeringen burde tidligere ha begynt med geografisk priortering og de som jobber med barn og unge burde vært prioritert før. Norge var dessuten helt avhengig av å få vaksinert gjennom EU.

Tiltakene for å begrense importsmitt var preget av hastverk og stadige justeringer.

Innvandrerbefolkningen var overrepresentert blant smittede og alvorlig syke. Det var ikke myndighetene godt nok forberedt på.

Pandemien har forsterket ulikhetene i samfunnet.

Har ikke skjermet barn og unge

Kommisjonens leder Egil Matsen sier at Norge var helt avhengig av å få vaksiner gjennom EU. Forsøk på å få til bilaterale avtaler med legemiddelselskaper ville vært mer risikabelt og dårligere, mener granskerne.

– Norge var avhengig av velvilje fra Europa og særlig Sverige. Norge er fortsatt sårbart ved internasjonel helsekriser. Norge er ikke garantert en slik velvilje, sa Matsen.

Kommisjonen mener også at smitteverntiltakene i mange kommuner har blitt sterkere enn de statlige. Det har gått utover barna. Kommisjonen peker på at skolene ikke har klart å fange opp alle de sårbare barna, tross målsettinger om å verne barn og unge.

Kommisjonens leder Egil Matsen sa også at de hadde fått rapporter fra skole-Norge som opplever at flere kull med elever manger kunnskap om det å gå på skole.

– Litt forenklet kan vi si at barn og unge er sterkere rammet av smitteverntiltakene enn av smitten, og at «det er forskjell på hva du går glipp av på ett år når du er 16 og når du er 45, heter det i rapporten.

Kommisjonens leder sa på pressekonferansen at man særlig bør følge med på noen bydeler i Oslo for å følge med på konsekvensene av pandemiens tiltak. De ble særlig hardt rammet.

Fakta Dette har kommisjonen gransket Rapporten tar for seg følgende tema: Kommunenes og primærhelsetjenestens håndtering.

Intensivkapasiteteni sykehusene.

Importsmitte og innreisekarantene.

Myndighetenes arbeid med å skaffe befolkningen vaksiner.

Vaksinestrategien og gjennomføringen av vaksinene.

At pandemien rammet skjevt. Les mer

Egil Matsen, leder av Koronakommisjonen.

For få intensivplasser

Blant temaene som berøres er antall intensivpasienter. Tross advarsler om for få intensivplasser siden svineinfluensaen i 2009, er det blitt gjort svært lite.

Kommisjonen mener det er svært alvorlig at dekningen av intensivsykepleiere ikke var bedre da pandemien brøt ut. Ansvaret for dette ligger til syvende og sist hos HOD som øverste ansvarlige helsemyndighet.

Kommisjonen mener det må utdannes flere intensivsykepleiere for å styrke kapasiteten i sykehusene ved ordinær drift og for å styrke beredskapen slik at sykehusene er bedre forberedt på perioder med økt behov.

Kommisjonen peker på at det var vel kjent det ville bli behov for flere intensivplasser ved en pandemi. Den synes derfor det er sterkt kritikkverdig at ikke disse problemstillingene og disse viktige dokumentene fikk større oppmerksomhet. Den mener det burde vært bedre fult opp av de de regionale helseforetakene, helse- og omsorgsdepartementet og regjeringen.

Frykten for å ikke ha intensivplass til alle som blir alvorlig syke med korona, har preget hele pandemien.

Senest i desember var nettopp denne frykten én viktig grunn til at Norge stengte ned – igjen.

En intensivplass er avhengig av intensivsykepleiere. Kommisjonen anbefaler derfor et løft for å få utdannet flere intensivsykepleiere.

Erna Solberg (H) er under lupen til Koronakommisjonen. Her er hun i stortingssalen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Detaljstyrte Norge

Kommisjonen har ikke sett på tiltakene som ble innført av Støre-regjeringen i desember. Den har avgrenset granskingen til tiden frem til 31. oktober 2021.

Det er derfor Solberg-regjeringen som er under lupen til kommisjonen.

Til nå har det som skjedde internt i regjeringskontorene underveis vært svært lite kjent.

Aftenposten skrev mandag om interne evalueringer, regjeringsnotater og annen dokumentasjon som kaster et kritisk lys på hva som skjedde bak lukkede dører.

Metermål. Avstand på kino. Fastmonterte seter. På to år ble koronaforskriftene endret 358 ganger.

Midt i den største krisen i Norge siden andre verdenskrig, ble mange små detaljer og ren utveksling av informasjon, løftet helt opp på regjeringsnivå.

«For mange saker ble løftet til regjeringens bord. I tillegg ble for mange saker forberedt og behandlet under et unødvendig høyt tidspress», skriver kommisjonen.

Forsto ikke konsekvensene av tiltak

Snart to år etter at pandemien startet, vet ikke helsemyndighetene hvilken effekt de enkelte smittetiltakene egentlig har hatt.

Kommisjonen slår fast at en rekke smittetiltak ble innført på tynt grunnlag - og uten at man forsto konsekvensene.

«Regjeringens grunnlag for å beslutte smitteverntiltak var i mange tilfeller mangelfullt. Konsekvenser og sammenhenger var ikke tilstrekkelig belyst eller forstått», ifølge kommisjonen.

Det har gjort Koronakommisjonens arbeid vanskeligere.

– Vi skulle gjerne ønske oss at det fantes mer analyser om effekten av enkelttiltak. Det er begrenset med forskning og analyser av dette. Det hadde vært ønskelig om det hadde blitt gjort. Det ville gjort jobben vår enklere, sa Matsen til Aftenposten i januar.

Solberg-regjeringen får kritikk for importsmitte

Aftenposten avslørte høsten 2020 hvordan Solberg-regjeringen åpnet grensene for importsmitte etter press fra næringslivet.

Koronakommisjonen mener regjeringen ikke hadde «tilstrekkelig oppmerksomhet» om hvordan pandemien kunne utvikle seg. Solberg-regjeringen får også kritikk for unødig hastverk.

Regjeringen og myndighetene «burde tatt seg bedre tid og sørget for å bygge på et bredere beslutningsgrunnlag».

«Dette gjaldt særlig tiltak for å begrense smitte ved innreise fra utlandet», skriver kommisjonen.