Støre urolig for forhastede signaler om gjenåpning

Koronapandemien er ikke over. Da er det uklokt å gi inntrykk av at man kan senke skuldrene, advarer Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er urolig for at regjeringen har lagt opp til en for rask gjenåpning. – Pandemien er ikke over, slår han fast.

– Man må være veldig forsiktig med å uttale seg på en måte som får det til å høres ut som om nå er vi igjennom. Dette bildet med at vi har vært på toppen av fjellet og skal ned, det mener jeg har vært en feil tilnærming hele veien. Det handler om å gå over mange topper, sier Støre i et intervju med NTB.

– Så det å senke skuldrene nå, det er uklokt, særlig overfor dem som ikke er beskyttet av vaksinen, slår han fast.

Ber alle voksne vaksinere seg

Den siste uka har det blitt satt nye rekorder i antall smittede. Så langt i august er det registrert nærmere 20.000 nye smittetilfeller, de fleste i de yngre aldersgruppene. Samtidig er sykehusinnleggelsene fortsatt på et nokså lavt nivå. Fredag var 60 koronapasienter lagt inn på sykehus, fem færre enn dagen før.

– Hva tenker du når du ser de smittetallene vi har nå?

– Det er en påminnelse om at dette ikke er over. Og det er en understreking av at særlig våre unge er utsatt. Selv om de blir mindre syke, så er det å få covid-19 ikke noe vi skal ta lett på, sier Støre.

Han mener at alle voksne bør fullvaksinere seg.

– Det er viktig for å beskytte de unge. Og vi må ha høy beredskap i kommunene slik at vi begrenser smitte i skoler og barnehager mest mulig.

Kan måtte overta ansvaret

Om bare noen uker er det kanskje Støre selv som skal overta ansvaret for myndighetenes koronahåndtering.

Men både regjeringen og helsedirektøren har allerede varslet at en full gjenåpning og fjerning av énmetersregelen kan komme mot slutten av september eller i begynnelsen av oktober.

– Det jeg er urolig for, er at når det blir sagt på den måten, så kan det bli hørt av mange som at da er vi omtrent der. Fullvaksinerte kan tenke at de kan leve helt som normalt, sier Støre.

Han mener vi fortsatt skal ha stor oppmerksomhet på at de grunnleggende reglene om avstand, håndvask og aktsomhet gjelder.

– Hvor redd er du for å måtte stenge landet ned igjen hvis du blir statsminister?

– Ingen ønsker å komme dit, aller minst med tanke på våre unge, som betalte en høy pris for nedstengningen. Det beste bidraget vi kan gi for å hindre det, er å komme i mål med vaksineringen, slår Støre fast.

Vil lytte til faglige råd

– Hvis du får et klart faglig råd om at det bør gjøres, mener du da at det rådet bør følges?

– Vi har gjort klokt i å lytte til faglige råd og gjøre politiske vurderinger underveis. Det må vi også gjøre om noe slikt skulle oppstå. Men jeg har ikke sett tegn til at det er varslet. Rådet nå er at vi som er over 18 år, vaksinerer oss, og at vi opprettholder de grunnleggende reglene.

– Er det noe i koronahåndteringen du som statsminister vil gjøre annerledes?

– Vi får gjøre opp status senere på høsten hvis vi kommer dit. Jeg er opptatt av at vi kommer ut av pandemien på en slik måte at de som tatt den største belastningen, får støtte og hjelp til å komme i gang igjen med livet, sier Støre og nevner permitterte som eksempel.

Venter på ny rapport

Ap-lederen mener også det vil bli viktig å ta ordentlig tak i problemene rundt unge mennesker og psykisk helse.

– Det var et tema før koronapandemien, og det er blitt større underveis i pandemien. Det må vi ta tak i, understreker han.

– Hvis det blir et regjeringsskifte, og du blir statsminister, kan folk da regne med en stabilitet i måten dette håndteres på, eller vil det bli store endringer?

– Jeg syns vi har funnet en god linje i å følge rådene fra helsemyndighetene, men koronakommisjonen kom også med alvorlig kritikk som enhver regjering må ta på alvor for å bedre beredskapen, blant annet når det gjaldt håndteringen av importsmitte. Nå skal kommisjonen komme med en ny rapport. En regjering må ta deres konklusjoner på største alvor og holde Stortinget tett informert. Det vil være viktig.