60.000 brøler for oljå på Facebook

På to døgn har Facebook-gruppa Oljebrølet fått nesten 60.000 medlemmer. – Målet er selvfølgelig til slutt at vår tyngde kan påvirke norske politikere

Medlemstallet til Oljebrølet økte for hver time Aftenbladet sjekket på søndag. På bare et par timer økte tallet med over 20.000 medlemmer.

– Jeg har fått med meg klimabrølet. Mye av det de holder på med er å få slutt på oljeproduksjon. Da kjente jeg at det begynte å brøle inni meg også, sier Helene Sørbu som opprettet Oljebrølet. Sørbu bor i Dokka i Innlandet fylke.

Gruppa Oljebrølet dukket opp på Facebook samme dag som Klimabrølet 2021 startet, fredag 27. august. I 2019 brølte 2000 barn og unge sammen med komiker Christian Eriksen i Byparken, i år ble det spørsmålsrunde på Sølvberget.

I Byparken brølte over 2000 barn og unge for klimaet i 2019.

Artig, men også skremmende

Formålet med gruppa var å lage en motvekt til klimabrølet. Timen etter opprettelsen hadde gruppa 163 medlemmer, noe Sørbu syntes var kjempekult. To døgn senere er det nesten 60.000 brølere i gruppa.

– Jeg synes det er veldig artig å være vitne til den eksplosjonen, men jeg må ærlig innrømme at det er litt skremmende også.

Sørbu forteller at hun bare er et helt vanlig menneske, og ikke noe professor i verken olje eller energi.

– Jeg har en mening om at olje er nødvendig og hvorfor den er nødvendig. Det er den meningen jeg har lagt ut og fått en feedback fra nesten 60.000 mennesker på.

Ved spørsmål om det er greit å være medlem i Miljøpartiet De Grønne, og melde seg inn i Oljebrølet, er svaret kjapt; Selvfølgelig!

– Jeg vet at uansett hvilket partitilhørighet folk har, så er det ingen partier som tilfredsstiller et menneske hundre prosent, sier hun, og fortsetter:

– Jeg er sikker på at det finnes folk i både MDG, SV og Rødt som støtter videre norsk oljeproduksjon. Det er ikke bare høyresiden.

For ordens skyld legger vi til at Helene Sørbu er gift med Morten Ørsal Johansen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet i Oppland.

Sørbu forteller at det er medlemmer fra samtlige fylker i Norge. Det yngste medlemmet hun vet om er 14 år, og det eldste 87.

Oljebrølets fremtid

Det har bare gått litt over to døgn siden gruppa ble opprettet, men Sørbu har allerede planer for fremtiden til Oljebrølet.

– Ettersom det allerede er blitt så mange mennesker, så ser jeg for meg at vi blir nødt til å lage en organisasjon ut av det.

– Målet er selvfølgelig til slutt at vår tyngde kan påvirke norske politikere.