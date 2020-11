Bent Høie håper alle kan reise hjem til jul

Justisminister Monica Mæland og helseminister Bent Høie orienterte om siste nytt angående koronasituasjonen.

Janne Hagen journalist

NTB

Publisert: Publisert: I dag 13:07

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterte til pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag ettermiddag.

Se pressekonferansen i opptak i vinduet over.

Regjeringen kan ikke garantere at alle får reise hjem til jul, men helseminister Bent Høie (H) håper det vil være mulig.

– Det er ingen av oss som kan gi garantier i dagens situasjon, sa helseministeren på onsdagens koronapressekonferanse.

Høie understreket at han håper at tiltakene som nå er innført, ikke vil gjøre det nødvendig å innføre regler som vil hindre folk i å feire jul med familie og venner.

Han ba også folk om å sette seg inn i reiserådene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

– De har kommet med råd om hvordan man bør oppføre seg når man er på reise i Norge fra områder med høy smitte til områder med mindre smitte, sa Høie.

Justisminister Monica Mæland (H) understreket at det også er liten sannsynlighet for at det vil bli innført lokale reiserestriksjoner.

– Vi ønsker ikke egne lokale regler for karantene, sa hun, og la til at denne typen regler fikk utilsiktede konsekvenser i vår.

– Men vi har jo en del lokale regler for en del andre ting. Og de må man jo sette seg inn i når man reiser, sa hun.