Bergen vil stenge større byggeplasser

Bergen kommune ber om at større byggeplasser skal omfattes av koronanedstengingen. Arbeidere som har vært på de to stedene, bes teste seg.

Det ble kø ved teststasjonen på Festplassen i Bergen mandag. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB-Alexander Vestrum og Eirik Husøy

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

1.600 studenter i studentbyen på Fantoft i Bergen bør være på vakt etter smitteutbruddet i nærheten. Foto: Marit Hommedal / NTB

Kommunen har henvendt seg til Helsedirektoratet og Statsforvalteren og bedt om at større byggeplasser omfattes av virksomheter som holder stengt denne uken.

Bakgrunnen er en «berettiget uro», opplyser Beate Husa (KrF), byråd for eldre, helse og frivillighet, på en pressebrifing mandag ettermiddag.

Det er utbrudd av både den britiske og sørafrikanske koronavarianten i Bergen samtidig. Smitten knyttes i stor grad til byggeplassene Fantoft stasjon og Kronstad stasjon. Den første har mange arbeidere, mens Kronstad er en mindre byggeplass.

Frykter spredning

– Vi ber alle som har vært på de to byggeplassene, om å teste seg, sier Husa.

Kommunen frykter at det er fare for at smitten har spredd seg til andre byggeplasser ettersom noen arbeidere har jobbet på ulike byggeplasser og flyttet seg rundt.

– Generelt ber vi om at folk som jobber på ulike byggeplasser i Bergen, har lav terskel for å teste seg, sier Husa.

Dersom nasjonale myndigheter ikke vil utvide den nasjonale forskriften til å omfatte byggeplasser, vil byrådet i Bergen vurdere om det skal innføres en lokal forskrift for byggeplassene.

Til Dagbladet opplyser statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet at Bergen må vedta forskriften.

– Tiltakene som regjeringen fattet i helgen, er forskriftsfestet og står fast. Men kommunene kan velge å fatte strengere regler lokalt enn det regjeringen har lagt opp til. Om Bergen kommune har behov for strengere tiltak, står de derfor fritt til å vedta dette, sier statssekretæren.

Har startet tilsyn

Arbeidstilsynet er i startfasen av et tilsyn med byggeplassene, opplyser seksjonsleder Marita Scott i Arbeidstilsynet til NTB.

– Vi har bedt om dokumentasjon fra hovedentreprenørene, slik at vi kan starte prosessen, sier Scott.

– Det vi er opptatt av, er at arbeidsgiverne ivaretar smittevernet på byggeplassen. Det handler om at de har tiltak som forebygger at smitte skjer. På en byggeplass kan det være ganske utfordrende å sikre at god nok informasjon er gitt og at rutiner etterlevelses, når det er mange underentreprenører og arbeidstakere som snakker forskjellige språk, fortsetter hun.

Arbeidet ved begge byggeplassene er stanset, og Arbeidstilsynet ønsker å få vite hva slags tiltak som settes inn når de åpnes igjen.

Studenter bes være på vakt

1.600 studenter i studentbyen på Fantoft i Bergen bør være på vakt etter smitteutbruddet i nærheten. Men ikke alle trenger å teste seg.

Bergens Tidende meldte først at alle studentene ble bedt om å teste seg, men legevaktsjef Dagrun Linchausen presiserer overfor avisa at dette ikke er tilfelle.

– Vi har skrevet en presisering til studentsamskipnaden om at det ikke er grunnlag for å si at du skal teste deg bare fordi du har postadresse i Fantoft, sier Linchausen.

Hun presiserer at hvis studentene har vært nærkontakt til smittede eller hvis de har symptomer, så skal de teste seg. Man skal også teste seg hvis man har vært nærkontakt til noen på byggeplassen eller hvis man har vært på selve byggeplassen, legger hun til.

32 tilfeller

Haukeland universitetssjukehus påviste i løpet av helgen 32 muterte virustilfeller i Helse Bergen, Helse Fonna og Helse Førde.

30 av tilfellene er av den britiske varianten, to av den sørafrikanske, melder NRK.

Haukeland universitetssjukehus analyserer positive koronaprøver fra hele regionen for å finne muterte virus. De tre helseforetakene dekker hele Vestland fylke, samt Haugesund-regionen i Rogaland.

Utbruddet av mutert koronavirus i Vestland fylke førte søndag til en kraftig nedstenging av Bergen og flere andre kommuner i det tidligere Hordaland.