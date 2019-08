Mann i bergensområdet tiltalt for bompengetriksing

Mannen, som er fra en av Bergens nabokommuner, er også tiltalt for brudd på vegtrafikkloven og kjøretøyforskriften, skriver Bergens Tidende.

Politiet mener mannen festet metallbrikken for å dekke over minst ett tall på bilskiltet sitt, slik at bilen verken kunne registreres eller identifiseres elektronisk, eller på bilde. De mener at årsaken var at mannen ville unngå å bli belastet ved bompasseringer og å bli registrert ved passering av fotobokser.

Mannen i 50-årene ble stoppet i mars av politiet, som reagerte på bilskiltet hans. Politiet fant også en tom festeanordning for autopassbrikke i mannens bil. Ifølge politiadvokat Harald Bilberg, som har tatt ut tiltalen mot mannen, ville han ikke erkjenne noe, og dermed endte saken i retten.

Den påståtte bompengetriksingen skal ha foregått både i hjemkommunen og i Bergen kommune. Det er ikke klart hvor mange bompasseringer mannen kan ha sluppet unna uten å betale en krone.

Bergens Tidende har vært i kontakt med den bedrageritiltalte mannen. Han ønsker ikke å kommentere saken. Rettssaken kommer opp i Bergen tingrett i løpet av høsten.