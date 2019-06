Kystverket lanserer digital rutetjeneste

Tjenesten er et ledd i Kystverkets arbeid med å effektivisere og digitalisere maritime tjenester for styrket sjøtransport. Tjenesten er testet ut i Oslofjorden med gode resultater.

− Den digitale rutetjenesten skal bidra til effektiv distribusjon av nautisk informasjon for å støtte transportsikkerheten for seilaser på norskekysten. Nå utvides tjenesten til å dekke hele sørlandskysten og Sør-Vestlandet, sier senioringeniør John Morten Klingsheim i Kystverket.

Tjenesten effektiviserer planlegging av seilas og gir informasjon om lokale seilingsbestemmelser som gjelder for valgt rute.

– Vi har fått positive tilbakemeldinger fra våre brukere om at tjenesten bidrar til å styrke navigasjonssikkerhet og gi mer effektive anløp. Flere rederier melder også at de vil be sine navigatører om å bruke tjenesten når de planlegger seilaser på norskekysten. Målet vårt er å tilby sikre og effektive ruter, og vi prioriterer høyt å innføre tjenesten langs hele kysten innen utgangen av 2020, sier Klingsheim.

Dette er en utvidelse av den digitale rutetjenesten som ble lansert i Oslofjorden i 2018.