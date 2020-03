Kraftig fall på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs var ned hele 7,5 prosent etter en times handel mandag. Norwegian, DNB og Aker BP var blant aksjene som falt kraftig.

Frykt for koronaviruset og fall i oljeprisen bidro til et kraftig fall på Oslo Børs mandag. Foto: Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Hovedindeksen på Oslo Børs var ned 9 prosent etter en halvtimes handel mandag.

Aker BP var ned hele 30 prosent fra start, mens Equinor var ned 18 prosent og DNB ned 29 prosent.

Analytikerne hadde på forhånd spådd et fall på 9 prosent ved åpning. Etter få minutters handel var hovedindeksen ned 12 prosent, men fallet var redusert til 7,5 prosent etter en times tid.

– Et prisfall på 11–12 prosent er av historiske proporsjoner. Det er utrolig vanskelig å si hvordan dagen vil ende, men at 10 prosent ikke er et krakk, blir feil å si. Dette er et krakk, sier sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank til Dagens Næringsliv.

Norwegian lavest på 15 år

Flyselskapet Norwegian faller også kraftig og falt 27 prosent da børsen åpnet mandag. Det sendte aksjen ned til en kurs på 8,80 kroner, det laveste nivået siden 2005, ifølge E24.

Både koronavirusets virkning på den internasjonale økonomien og et kraftig fall i oljeprisen får skylden for det brede børsfallet. Prisen på nordsjøolje var ned nær 25 prosent i 9-tiden mandag.

– Krisestemning

Oljeprisfallet kommer etter bruddet i forhandlingene mellom Opec-landene og Russland. Opec-landene ønsker å redusere produksjonen av olje på grunn av dramatisk lavere etterspørsel som følge av koronaviruset som herjer i verden, men fikk ikke med seg Russland på dette.

Saudi-Arabia innledet da priskrig på olje. Dermed ble fallet i etterspørselen møtt med en kraftig økning i tilbudet, som igjen har ført til oljepriskollapsen.

Analytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB kaller situasjonen uvanlig. Det er krisestemning i markedet, slår hun fast i DNBs morgenrapport:

– Om ikke markedene allerede var preget av en viss grad av krisestemning som følge av koronavirusutbruddet, er det liten tvil om at krisestemning hersker i markedene akkurat nå.

Ned i Europa

Europeiske børser falt kraftig i formiddagstimene, og både i London og Frankfurt er nedgangen på rundt 8 prosent.

DAX-indeksen i Frankfurt falt med 7,4 prosent kort tid etter åpning, mens FTSE-indeksen i London falt med 8,2 prosent.

CAC 40-indeksen i Paris var ned rundt 11 prosent i 10-tiden.

Kraftig fall i Midtøsten

Også børsene i Midtøsten faller kraftig. Det skjer for andre dag på rad.

Hovedindeksen i Kuwait falt mandag med 9,5 prosent, før handelen ble stanset. I Dubai falt børsen med 9 prosent etter åpning, mens hovedindeksen i Abu Dhabi falt med 7,1 prosent. Da børsen i Saudi-Arabia åpnet, falt kursen bratt med 9,2 prosent.

Oljeprisen har falt med 29 prosent det siste døgnet, det største fallet siden Golfkrigen i 1991.