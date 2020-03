SAS stanser mesteparten av virksomheten og permitterer inntil 10.000 ansatte

Flyselskapet SAS stanser mesteparten av virksomheten. Opptil 10.000 medarbeidere blir permittert, noe som utgjør 90 prosent av arbeidsstyrken.

Konsernsjef Rickard Gustafson opplyste søndag ettermiddag at SAS stanser mesterparten av virksomheten. Foto: Foto: Claudio Bresciani / TT / NTB scanpix

SAS må permittere opptil 10.000 medarbeidere. Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det opplyste flyselskapet på en pressekonferanse søndag.

– For SAS’ del innebærer denne nye virkeligheten at vi må tilpasse oss. Fra og med i morgen, mandag, vil ta pause i store deler av bedriften, og vi blir tvunget til å redusere avgangene kraftig, sa konsernsjef Rickard Gustafson.

Den pågående viruspandemien har rammet SAS og andre flyselskapet hardt. Stengte grenser og reiserestriksjoner har resultert i lav etterspørsel etter flyreiser.

– Et flyselskap som ikke har billettinntekter, kan ikke vare lenge. Men vi har god likviditet, og vil klare oss en stund. Men det er vanskelig å si hvor lenge, sa Gustafson.

Til tross for at store deler av arbeidsstyrken nå blir permittert, opplyser konsernsjefen at det ikke er ønskelig å si opp ansatte.

– Vi skal tilbake på vingene så fort som mulig.