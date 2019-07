Nav kan kreve at kvinner opererer bort livmor

Kravet fra Nav, som fører til sterilitet, har fått nesten 2.000 kvinner til å samle seg til en aksjon på Facebook.

Det fremgår ikke hvor mange dette gjelder, men i et vedtak NRK har fått tilgang til står det følgende:

«Du er diagnostisert med endometriose. Nav ser at lidelsen påvirker funksjonsevnen i en slik grad at inntektsevnen din er nedsatt i dag. Ifølge sakens medisinske opplysninger fra din fastelege og spesialist i gynekologi, foreligger det imidlertid fortsatt behandling i form av hysterektomi som er vurdert som hensiktsmessig for deg å gjennomføre».

Hysterektomi betyr fjerning av kvinnens livmor.

Kjersti Moland, som er ytringsdirektør i Nav, svarer at de ikke kjenner til enkeltsaker og ikke er fritatt taushetspliktene i enkeltsaker. Hun erkjenner likevel at Nav kan kreve medisinske vurderinger.

– Vi kan kreve den medisinske vurderingen som gjør at arbeidsevnen blir bedre og holder seg ved like. Det er grunnlaget. Og i noen tilfeller kan vi kreve operasjoner fordi lovverket ikke skiller mellom ulike diagnoser. Vi er avhengige av å vurdere om det er mulig å komme tilbake til arbeid og skaffe seg egen inntekt, sier hun.

Det kan bety at Nav har hjemmel til å kreve behandlinger som kan bedre situasjonen. Det kan også inkludere kirurgi.