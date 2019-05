Slik blir 17. mai-været. Tror vi.

En drøy uke før vi feirer Norges nasjonaldag er det særlig én ting som alle tenker på: været. For når dagen helst skal bestå av barnetog, is-spising, og massevis av folk, er det en fordel at i alle fall regnet lar vente på seg.

For Sør-Norge kan det se ut til at ønsket blir innfridd. Ragnhild Nordhagen, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, poengterer at det foreløpig er vanskelig å si for sikkert hvordan været blir.

Men, de første prognosene ble klare klokken 09.00 onsdag. Et sjekk i meteorologens oversikter viser at det antagelig ikke blir regn i Sør-Norge.

– Det er kun ti prosent sannsynlighet for nedbør i Sør-Norge, så dette lover godt. Til og med Vestlandet kan være heldige i år, sier hun.

Faktisk ser det veldig lovende ut for Vestlandet:

– Det ser faktisk ut som Vestlandet kommer best ut, høytrykket ser ut til å legge seg i vest, nord for Skottland. Vi vil få vind med nordlig retning, noe som betyr stort sett oppholdsvær. Som regel vil en nordlig vindretning også gi lite skyer, men 17. mai er fortsatt litt langt frem i tid til at vi kan si noe sikkert om det, sier Lars Andreas Selberg, vakthavende meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet til Aftenbladet.

Han påpeker at det fortsatt er for tidlig å si noe om temperatur, solforhold og hvor mye vind vi må regne med.

Oppholdsvær, men kanskje kaldt

Nordover ser det litt mindre lystig ut. Her øker sannsynligheten for regn betraktelig.

– I Trøndelag og Nordland er det mellom 20 og 30 prosent sjanse for regn. Været kan bli litt bedre i Troms og Finnmark, sier meteorologen.

Foruten oppholdsvær må det være lov å ønske seg sol og varmegrader på 17. mai. Kanskje, kanskje ikke, sier meteorologen til det. Det avhenger av en høytrykksrygg som nærmer seg Norge.

– Det bygger seg opp en høytrykksrygg over Sør-Norge som gir oss 90 prosent sannsynlighet for opphold. Men, høytrykk trenger ikke bety strålende sol. Tendensen er at det blir kjøligere fremover, sier hun.

Dagens prognoser viser at det kan bli omtrent ti grader på formiddagen i Oslo, og litt varmere utover dagen.

– Det er jo ikke en varm 17. mai, men hadde vi fått ti varmegrader her oppe i Nord så hadde vi vært strålende fornøyd!

Men at det blir satt varmerekord i mai, slik som det ble gjort i fjor, er vel heller usannsynlig.

Roald, Berit / NTB scanpix

Dette trikset bør du kunne

Når det enda er over en uke igjen til «Ja vi elsker» og «Norge i rødt, hvitt og blått» skal runge ut i gatene over hele landet, så er det altså vanskelig å si for sikkert hvordan værgudene stiller seg til feiringen vår.

Mange vil nok klikke seg innom værmeldingen titt og ofte i de nærmeste dagene, og skal vi tro meteorologen er det særlig ett triks man da bør kunne for å tyde prognosene:

I løpet av en dag kjøres det nemlig ut 50 værvarsler for et gitt område. Ifølge meteorologen velger Yr ett scenario av disse varslene, og viser det frem på nettsidene og i appen. Det er dette symbolet folk flest ser når vi sjekker værmeldingen.

Skjermdump fra yr.no

Ved å klikke seg inn på langtidsvarselet på nettsiden kan man i tillegg se sannsynligheten for at værvarselet faktisk blir en realitet.

Det fremheves med grønn, gul eller rød trekant øverst i høyre hjørne.

– Langtidsvarselet på desktop har fargekoder for vind, nedbør og temperaturer. Dersom det for eksempel vises en grønn trekant på nedbør betyr det at varselet for nedbør er sikkert.

Også er det vel verdt å minne seg selv på at is kan spises, sanger kan synges og toget kan gås, selv om det drypper litt fra oven.