Trond Giske: – Belastningen blir for stor

Trond Giske trekker seg som lederkandidat i Trøndelag Arbeiderparti. Han vil heller ikke søke renominasjon til Stortinget.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Trond Giske ønsker ikke å bli foreslått som leder i Trøndelag Ap gjennom benkeforslag. Han gir seg også på Stortinget. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

NTB

– Belastningen blir for stor. Jeg er lei meg overfor alle som støtter meg og som oppfordrer meg til å stå på. Jeg skulle gjerne fulgt oppfordringen og bidratt til å bygge et godt og sterkt Arbeiderparti. Det er dessverre ikke mulig, skriver Giske på Facebook fredag kveld.

Innlegget kommer kort tid etter at valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti valgte å innstille Marit Bjerkås som ny leder i fylkeslaget. Giske var opprinnelig enstemmig innstilt som ny fylkesleder, men AUF trakk sin støtte til Giske torsdag kveld etter at Sandra Skillingsås fortalte om sine personlige opplevelser med Trond Giske og Trøndelag Ap i et intervju med Adresseavisen.

Stiller ikke på benkeforslag

Det gjorde at valgkomiteen valgte å komme med en ny innstilling der Trond Giske ikke er en del av lederkabalen. Det ble likevel spekulert på om det kunne bli kampvotering dersom det kom benkeforslag om Giske under ledervalget lørdag.

– Jeg vil ikke stille opp i et benkeforslag og anbefaler at årsmøtet samler seg om valgkomiteens forslag. Jeg håper de mange som har støttet meg i kommunepartiene i Trøndelag vil følge den oppfordringen, skriver Giske i innlegget sitt.

NTB snakket torsdag med leder Lars P. Løkken i Steinkjer Ap og Gunnhild Tettli fra Ørland Arbeiderparti som begge sa at de støttet Giskes kandidatur og at han har stor støtte i grasrota i partiet.

Giske skriver også at beskyldningene som har kommet, også vil kunne komme i fremtiden.

– Jeg har derfor sammen med familien min kommet til at jeg ikke lenger kan stå i dette, heller ikke i en renominasjon til Stortinget.

Kritiserer mediene

I innlegget går han også løs på mediene.

– Mediene fortsetter å omtale usanne anklager mot meg uten noen dokumentasjon. Varsler og saker med usanne påstander kommer på trykk uten å vente på saksbehandling. Vanlige presseetiske regler om å kontrollere at opplysninger er korrekte, er lagt bort. Det kreves at jeg må motbevise påstandene, skriver Giske, og fortsetter:

– Det er umulig å stå i en situasjon hvor verken grunnleggende rettsregler eller presseregler gjelder. Dette tar ikke slutt, folk kan uten dokumentasjon fremføre anklager mot meg hver gang jeg søker politiske verv.

NTB har gjentatte ganger denne uken forsøkt å få tak i Giske for en kommentar, men han har ikke ønsket å la seg intervjue.