Norsk selskap kan være tre år unna kreftvaksine

Vaksinen står foran en avgjørende studie for å finne ut om vaksinen virker, skriver NRK.

– Den store drømmen er at kreft kan bli en kronisk sykdom som vi kan behandle, så det blir mer å leve med en kreftsykdom enn å dø av den, det er håpet vårt, forteller Jònas Einarsson, administrerende direktør i Radiumhospitalets forskningsstiftelse (Radforsk) og styreleder i legemiddelselskapet Ultimovacs.

Ultimovacs er i gang med å utvikle en vaksine som skal kunne anvendes i forbindelse med all type kreft og holde den i sjakk. Selskapet mener at de har mulighet til å videreutvikle vaksinen for å virke forebyggende for pasienter som for eksempel har arvelig kreft i sin familie, skriver kanalen.

Ifølge forskerne vil vaksinen bidra til å de fleste overlever kreft, kombinert med dagens immunterapi.

I den avgjørende studien skal rundt 150 pasienter som er rammet av føflekkreft med spredning delta. Selskapet har signaler på at vaksinen virker, men den er ikke testet på mange nok til at de kan si det med stor sikkerhet.