Siv Hallgren går av som leder for Gjenopptakelseskommisjonen

Siv Hallgren slutter som leder for Gjenopptakelseskommisjonen etter fem år. Hun blir direktør i Statens sivilrettsforvaltning.

Siv Hallgren har vært leder for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker siden 2017. Nå bytter hun jobb.

NTB

Utnevnelsen skjedde i statsråd fredag.

Hallgren har vært leder av Gjenopptakelseskommisjonen siden 2017. Før det har hun vært advokat og partner i advokatfirmaet Elden i ti år.

Det er kjent at Siv Hallgren var en av de to som stemte imot da Gjenopptakelseskommisjonen besluttet at saken til Baneheia-dømte Viggo Kristiansen skulle gjenopptas. Avgjørelsen ble truffet under dissens, der tre av kommisjonens medlemmer stemte for gjenopptakelse, mens to stemte imot.