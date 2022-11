MDGs ung­doms­parti ønsker Norge inn i EU

Mens MDG mener Norge må ta stilling til et EU-medlemskap, går nå ungdomspartiet enda lenger og vil ha Norge inn i unionen.

NTB

MDGs ungdomsparti Grønn Ungdom vedtok på helgens landsmøte å gå inn for norsk EU-medlemskap.

– De utfordringene verden nå står overfor, krever forpliktende internasjonalt samarbeid. Hvis vi skal ha sjans til å løse klimakrisen, stå opp mot de store teknologiselskapene, og være en reell motkraft til stormakter som Kina og Russland, trenger vi å stå sammen med EU, sier talsperson Margit Martinsen i Grønn Ungdom til NTB.

Beste verktøy

Hun mener at EU klarer det Norge aldri har klart, nemlig å sette seg ambisiøse klimamål som de klarer å nå.

– Hvis vi skal løse klimakrisen, må vi bruke de beste verktøyene vi har, og akkurat nå er det EU, sier Martinsen

Hun peker også på at det er en hel generasjon som ikke var født sist gang Norges befolkning fikk ta stilling til norsk EU-medlemskap.

– Dagens EU er spydspissen i kampen for vår tids største utfordringer, og det er på tide at vi også får lov til å si vår mening, sier hun.

Kompromiss i MDG

Moderpartiet vedtok på landsmøtet i begynnelsen av mai at tida er inne for å ta stilling til norsk EU-medlemskap. Riktignok ønsket ikke hele partiet debatten velkommen, og det var et kompromissforslag som fikk flertall.

– MDG mener den helt nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa som følge av krigen i Ukraina, sammen med den stadig mer akutte klima- og naturkrisen, hensyn til jobber i Norge og internasjonal solidaritet, tilsier at Norge nå må ta stilling til om vi skal søke medlemskap i EU, heter det i vedtaket på landsmøtet.