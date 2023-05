Politiet blir midlertidig bevæpnet på 17. mai

Politidirektoratet har besluttet at politiets innsatspersonell over hele landet skal være midlertidig bevæpnet på nasjonaldagen.

NTB

Bevæpningen skal sikre gjennomføringen av ulike arrangementer og større folkeansamlinger, heter det i en pressemelding fra Politidirektoratet tirsdag formiddag.

− 17. mai er en dag som samler folket gjennom ulike arrangementer i hele landet vårt. Derfor vil vi sikre en enhetlig praksis for politiets beredskap denne dagen, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

«Det enkelte politidistrikt vurderer hvilke tiltak som er hensiktsmessig å iverksette ved de forskjellige arrangementene. Innsatspersonell som jobber i tilknytning til barnetoget, vil være bevæpnet, men det er opp til den enkelte politimester å foreta en lokal vurdering og prioritering rundt bruken av innsatspersonell i dette arbeidet», står det i pressemeldingen.

Det foreligger ingen endringer i trusselbildet, skriver politiet.

– Selv om det ikke foreligger en konkret trussel, vurderes betydningen av hurtighet i responsen fra politiet som viktig for å sikre en best mulig beredskap. Dette er noe vi tar på alvor gjennom å sørge for å ha god beredskap denne dagen, sier Bjørnland.