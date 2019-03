Fellesforbundet-leder advarer Trøndelag Ap mot oljeinnstramminger

Under lørdagens årsmøte skal fylkeslaget diskutere forslag om å fjerne leterefusjonsordningen, og om å ha en styrt avvikling av oljenæringa innen 2035. Trøndelag Ap har allerede gått mot landsmøtevedtaket fra 2017 og vedtatt varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.

Eggum, som var hovedtaler under debatten på årsmøtet, advarte mot disse forslagene.

– I Aps program legges det til rette for fortsatt verdiskaping i petroleumssektoren og forutsigbare rammevilkår for næringa. Dette mener jeg er kloke formuleringer, sa Eggum.

– Jeg ser det er forslag om at virksomheten skal bygges ned innen 2035. Etter min mening kan Arbeiderpartiet aldri gå inn for å legge ned arbeidsplasser og bygge ned industri. Å ta vare på ressurser både på land og i havet kjennetegner norsk arbeiderbevegelse, fortsatte han.

Leterefusjonsordningen var han også klar på at Fellesforbundet vil beholde.

– Når vi ser på endret skatt for oljevirksomheten, må vi trå veldig varsomt. I 50 år har vi vært garantister for et stabilt oljesystem, det være seg om oljeprisen har vært 10 eller 110 dollar fatet. La oss ikke skape unødvendig usikkerhet om Arbeiderpartiets politikk, sa Eggum.