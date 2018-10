Ledelsen i Oslo KrF støtter Hareides venstrevri

Fylkeslaget i Oslo skal mandag kveld velge delegater til landsmøtet fredag, der det blir klart om partileder Knut Arild Hareide får støtte til sitt forslag om å undersøke muligheten for et regjeringssamarbeid med venstresiden.

– Jeg mener det skal svært tungtveiende grunner til for å gå imot Knut Arilds ønske å om få en fullmakt til å undersøke muligheten for en regjering uten Fremskrittspartiet, skriver Lunde i et Facebook-innlegg mandag morgen.

Her påpeker at partiets samarbeidsvedtak utelukker å gå i regjering med Frp og mener partiet må undersøke andre muligheter før det bryter dette løftet.

Det er stor forskjell på Frps liberalistiske program og det kristendemokratiske programmet til KrF, påpeker han.

– Og det er en avgrunn mellom agendaen til partiets markante høyrepopulistiske fløy og det politiske prosjektet KrF ønsker å fremme, skriver Lunde.

Fylkesleder Espen Andreas Hasle sier utfallet av det ekstraordinære fylkesårsmøtet er åpent.

– Jeg håper vi kan få flertall for Hareides linje. Men jeg føler at det er helt åpent. Jeg håper vi får en god samtale og prosess slik at alle føler seg ivaretatt, sier han til Aftenposten.

Oslo KrF sender sju delegater til landsmøtet og Hasle tipper fordelingen blir 4–3 den ene eller andre veien.

Hasle regner også med rekordstort oppmøte på fylkesårsmøtet. Fylkeslaget har hatt en medlemsvekst på 44 prosent siden Hareides tale for en måned siden og har nå 1.344 medlemmer, skriver Aftenposten.