Forsvaret beklager at NATO-soldater anholdt funksjonshemmet mann

Mannen, som blant annet er diagnostisert med autisme, gikk sin rutinemessige spasertur ved det gamle Thermex-bygget, som nå er blitt base for 200 soldater under NATO-øvelsen Trident Juncture, skriver Namdalsavisa.

Da han kom gående, skal soldatene ha gitt han ordre om å stanse. Da han tilsynelatende ikke fulgte ordre, oppfattet de oppførselen hans som «mistenkelig» og han ble påsatt håndjern og ransaket av tungt bevæpnet soldater.

- Jeg sto ikke helt i ro. Men jeg sprang ikke fra dem. De hadde gevær. Militæret tok tak i hendene mine, holdt meg fast og sa jeg måtte ha hendene bak ryggen. Så tok han håndjern på begge hender og brukte nøklene til å låse dem. Det var ekkelt. Jeg har fått blåmerker, sier 46-åringen til lokalavisen og tar seg på venstre håndledd.

Mannens pårørende sier han har fått søvnproblemer og blitt traumatisert av hendelsen.

De har forklart at diagnosen hans blant annet gjør at han i stressede situasjoner har utfordringer med å holde seg i ro. Han sier imidlertid han ikke forsøkte å løpe fra soldatene.

Forsvaret beklager

Kommandørkaptein Frank Staurset bekrefter at det var en hendelse sist onsdag.

Han sier at den anholdte mannen ikke fulgte ordre, men i stedet beveget seg raskt fra stedet. Det ble oppfattet som mistenkelig, men Staurset beklager likevel at mannen ble anholdt.

– Vi må bare beklage at han fikk den opplevelsen, og vi vil gjøre det vi kan for å gjenopprette hans tillit til oss. Samtidig vil jeg understreke at våre soldater utførte den jobben de er satt til å gjøre, sa han til avisen.

Over 50.000 soldater fra 30 land deltar i disse dager i NATOs store Trident Juncture-øvelse i Norge.