Kina reagerer på brev med norsk kritikk

Ifølge Aftenposten har de vestlige Beijing-ambassadørene bedt om et møte for å få klarhet i hva som skjer i den avstengte regionen.

Uavhengige forskere har anslått at opp mot en million uigurer og andre kinesiske minoritetsgrupper er internert i store leirer i regionen. Kinesiske myndigheter hevder at leirene skal forhindre terrorangrep.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters skriver diplomatene i brevet at de er «dypt urolige etter rapportene om behandlingen av etniske minoriteter» i regionen, skriver Aftenposten.

Talsmann Hua Chunying i det kinesiske utenriksdepartementet reagerte torsdag med å karakterisere brevet som et uakseptabelt forsøk på å legge press på lokale myndigheter.

Kommunikasjonssjef Frode Andersen i UD har ingen kommentar til brevet, men sier at Norge er bekymret for situasjonen for muslimske minoriteter i Xinjiang og at alle tiltak for å bekjempe terror må være i tråd med menneskerettighetene.