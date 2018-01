Ingen norske nådde opp til Oscar-nominasjon

Norge er likevel representert i kampen om en Oscar-statuett gjennom Gunhild Enger, som er medansvarlig for castingarbeidet på «The Square». Den svenske filmen, der Ruben Östlund har regien, ble tirsdag nominert i kategorien beste fremmedspråklige film.

Marit Bake-Riises kortdokumentar «Kayayo» var en av elleve kortdokumentarer som var med i semifinaleheatet. Dette er første gang en norske film var med på kortlisten for «beste dokumentar kortfilm». Men da nominasjonene ble offentliggjort tirsdag, var ikke «Kayayo» blant disse.

Da «Kayayo» havnet på kortlisten i desember, sa Bakke-Riise at hun var glad for denne muligheten til større oppmerksomhet rundt filmen, som tar opp situasjonen for et barn som jobber som bærer i Ghanas hovedstad Accra.

Filmen «Thelma» ble ikke kortlistet i desember til kategorien «Beste fremmedspråklige film», men filmmusikken ble det – da til «Best original Score».

Komponist Ola Fløttum sa han var stolt over i det hele tatt å være nevnt.

– Det er helt fantastisk og en stor anerkjennelse. Det er helt sprøtt å være nevnt i samme liste som flere store komponister. Spesielt siden jeg lager filmmusikk som ikke er så utadvendt, sa Fløttum til Aftenposten tirsdag formiddag før kunngjøringen.

Musikken til Thelma var en av 141 som konkurrerte om i alt fem nominasjoner i kategorien. De som til slutt stakk av med nominasjonene var «Dunkirk», «Phantom Thread», «Shape of Water», «Star Wars: Last Jedi» og «Three Billboards Outside Ebbing Missouri».

De fire førstnevnte ble også nominert til en rekke andre kategorier, og ligger an til å virkelig gjøre storeslem under årets Oscar-utdeling i Los Angeles.