Ekstremværet Cora kan gi orkan i Trøndelag

Meteorologisk institutt oppgraderte lørdag formiddag uværet som er ventet mot Midt-Norge til ekstremvær. De varsler vindkast opp mot 35–45 meter per sekund. Møre og Romsdal får full storm og til dels sterk storm, mens Trøndelag får sterk storm og kan hende kortvarig orkan langs kysten.

Vakthavende meteorolog Lars Andreas Selberg i Meteorologisk institutt ber folk i de to fylkene bruke lørdagen til å forberede seg.

– Få inn løse gjenstander. Hvis noen har båter ute, bør de feste dem veldig godt, for det vil blåse vanvittig, slår han fast.

Orkan

Uværet vil begynne tidlig, natt til søndag. Vinden vil først øke i Møre og Romsdal til sørvest sterk storm. Deretter vil uværet bevege seg nordover til sterk storm i Trøndelag. Orkan er definert som vind med mer enn 32,6 meter per sekund som et gjennomsnitt over en periode på ti minutter.

– Prognosene sier at det kan bli helt opp i orkan styrke ute ved kysten i Trøndelag. Det er ikke så ofte vi ser det i prognosene, men dette er et lite hissig lavtrykk, og de kan være uforutsigbare. Det er vanskelig å si nøyaktig hvor og om det blir så kraftig vind, sier han.

Også i fjellet

Utover formiddagen vil vinden dreie nordvestlig og blåse rett innover land. Det er særlig da det kan være skummelt, ifølge meteorologen.

Ekstremværet vil merkes mest ved kysten, men også i fjellet.

– Folk bør ikke oppholde seg ute, man bør ikke planlegge å være i fjellet søndag, sier Selberg.

Utover ettermiddagen vil vinden minke til sterk kuling i Trøndelag og frisk bris i Møre og Romsdal.

I tillegg til den kraftige vinden vil ekstremværet Cora også ha med seg nedbør. Temperaturene vil avgjøre om dette kommer som vind eller snø.

– Det ser ut som om det vil komme snø i hvert fall i Trøndelag, men det vil muligens gå over til regn. Temperaturen vil ligge rundt null, så øke med vinden og deretter synke igjen. Noen steder vil det snø hele tiden, andre steder får både snø, sludd og regn, mens andre igjen bare vil få regn, sier Selberg.

Trafikk-konsekvenser

Vinden sammen med regn og snø kan gi vanskelige kjøreforhold. Vegvesenet har bedt folk i de berørte områdene om å la bilen stå søndag formiddag. Det er og stor fare for innstillinger av flyavganger, båttrafikk og annen transport.

I tillegg til ekstremværvarselet er det også utstedt obs-varsler om kraftig vind i Sogn og Fjordane, Buskerud, Oppland og Hedmark, samt på Helgeland.

Obs-varsler om vanskelige kjøreforhold gjelder for Sogn og Fjordane, fjellet i Sør-Norge og Helgeland.