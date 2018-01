To kritisk skadd etter at buss og biler kolliderte ved Sogndal

Ulykken skjedde ved Frudalstunnelen, på Sogndal-siden av tunnelen.

En av de skadde satt en stund fastklemt i en av bilene.

Politiet opplyser til NRK at bussen kolliderte med to biler, og at alle de fire som ble fraktet til sykehus, satt i den samme bilen. Det var seks passasjerer i bussen, men ingen av dem ble skadd i ulykken.

Helse Førde opplyser til Bergens Tidende at to kvinner er kritisk skadd, mens to menn har alvorlige skader. De fire er alle i 50-årene.

Det skal ha vært dårlig vær og svært vanskelige kjøreforhold på stedet.

Veien ble stengt etter ulykken, som skjedde like før klokka 11.30 søndag, men ble åpnet igjen ved 16-tiden.