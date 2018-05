Arild Hermstad valgt til ny leder i MDG

Hermstad var innstilt av valgkomiteen, men ble utfordret av MDGs fylkesleder i finnmark, Farid Shariati, som altså ikke nådde opp under avstemningen lørdag ettermiddag.

Hermstad ble valgt med solid margin, til stormende jubel fra salen.

– Jeg vil si det så sterkt som at jeg elsker alle dere som er i salen. Tusen takk for tilliten, sa Hermstad da seieren var et faktum.

Une Aina Bastholm ble gjevalgt som MDGs andre nasjonale talsperson, og hadde ingen utfordrere.

Begge er valgt for to år.

MDG har ikke én partileder, slik de andre partiene har, men ledes av to nasjonale talspersoner, en av hvert kjønn.

Spenning før valget

Hermstad har vært leder i Framtiden i våre hender fra 2001 til 2017. Han var listetopp for MDG i Hordaland i stortingsvalget i fjor.

Hermstad har vært favoritt til å stikke av med ledervervet, og fredag gikk også Bastholm ut og sa at hun foretrekker valgkomiteens kandidat.

Men flere kilder i MDG har de siste dagene sagt at valget ble mer spennende enn først antatt ettersom Shariati så ut til å ha mobilisert kraftig den siste tiden.

Bare et par av fylkeslagene hadde bundet kandidatene sine før ledervalget, så det var knyttet stor spenning til hvor stemningen i partiet egentlig lå.

– Vi skal over sperregrensen og bli et bredt, grønt folkeparti, sa Bastholm i valgtalen sin.

32-åringen er innvalgt på Stortinget fra Oslo, men er i foreldrepermisjon, og Per Espen Stoknes møter i hennes sted. Bastholm som første gang ble valgt til talsperson i 2016, vil gjenoppta vervet sitt til høsten.

– Den mest statsministeraktige politkeren

– Allerede i fjor pekte folk på Arild og sa at «han er den mest statsministeraktige politikeren MDG har», men det er ikke derfor jeg står her nå, sa sentralstyremedlem Ingrid Liland, som holdt Hermstads støttetale.

Hun viser til at Herstad har lang organisatorisk erfaring, og mener han er den beste til å mobilisere grasrota i partiet frem mot valget.

– Vi har større ambisjoner. Vi skal ikke bare delta i de politiske debattene, men forandre dem, for å skape et bedre Norge. Er det en ting som er sikkert, er det at MDG vet hvor vi skal, og Arild kan ta oss dit, sa hun.

– Trenger ikke et kjent ansikt

Motkandidaten Farid Shariati (31) er fra Iran, oppvokst i Skåne, og bosatt i Finnmark, der han leder MDGs fylkeslag. Han stilte til valg for å bredde ut Miljøpartiets profil.

– Vi vil ha mer grønn innflytelse. Da må vi spørre: Skal vi kun gjøre mer av det vi allerede har gjort, eller skal vi også gjøre noe nytt, nå bredere ut, kapre nye velgergrupper, sa han i sin valgtale.

– Jeg ber dere velge Farid fordi han er best til å utvikle det brede, grønne folkepartiet Norge og verden trenger, sa fylkesleder i Østfold, Birgitte Sterud.

Hun beskrev Shariati som en «gjennomgrønn lagspiller og menneskevenn».

– Noen sier han er mindre kjent, og at vi trenger et mer kjent ansikt. Men ærlig talt, hvem tror at en to meter høy skånsk-iransk, brun mann noen gang vil forsvinne i mengden? la hun til.