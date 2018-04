Kronprinsparet reagerer på Se og Hør-oppslag om Marius Borg Høiby

«Vi anser dette for å være et overtramp av privatlivets fred og svært uheldig bruk av overskrift og layout på bladets forside. Vi kjenner Juliane som både hardtarbeidende og dyktig. Hun burde ha sluppet å komme på forsiden av Se og Hør på denne måten», heter det på kongehusets hjemmeside.

Videre viser kronprinsparet til at Marius Borg Høiby ved flere anledninger har gitt uttrykk for at han ikke ønsker medienes oppmerksomhet omkring sitt privatliv, og at han er takknemlig for at norsk presse stort sett har respektert dette.