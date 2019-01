Bollestad: – Dette er en stor dag

– Dette er en stor dag. Gratulerer med dagen! sa Bollestad under en pressekonferanse sammen med de tre andre partilederne i regjeringen.

Hun blir selv landbruks- og matminister. Bollestad vedgikk at det har vært noen krevende uker og måneder, men at KrF har fått gjennomslag for mange av sine saker.

– Jeg, KrF og regjeringen tror at vi blir et fattig land hvis vi blir oss selv nok. Jeg håper og tror at folk vil merke at KrF tar en del av regjeringsarbeidet, gjennom at vi møter folk i folks hverdag, med folks hverdagsutfordringer, og trekker politikken mot sentrum, sa Olaug Bollestad.