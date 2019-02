Dopinghistorier: Holdt på urinen i 24 timer, hoppet ut av vinduet og livstruende syk av feil blod

Han er fortsatt med i FIS' medisinske komité. Antidopingforkjemperen skal jobbe med dopingprøver under skiflyging-VM senere i vinter.

– En gang opplevde jeg at en utøver klarte å tviholde på urinen i nesten et døgn i håp om at stoffene som var inntatt skulle bli brutt ned og ikke være påvisbare. Det var jo godt gjort ikke å tisse på nesten 24 timer, sier Lereim til NTB.

Dette skjedde under Barcelona-OL i 1992, og det var en langdistanseløper det dreide seg om. Han lå etter hvert i fosterstilling og gjorde alt han kunne for å holde på urinen, men til slutt gikk det ikke lenger.

– Tidligere har det skjedd at utøvere har krøpet ut av vinduet på toalettet der de skulle avgi prøve. Det er nok ikke mulig nå. Det er et lukket miljø dopingprøvene tas i, sier Lerheim til NTB.

– Jeg har selv opplevd at unge sommeridrettsutøvere, sterke sådanne, nærmest har brøytet seg vei bort og sagt at det «er uaktuelt å ta noen prøver av oss». Vi har opplevd flere ganger at utøvere har prøvd å stikke av. Det gjelder ikke bare i skisport, men også andre idretter.

Feil blodpose

– Vi har hatt mange rare saker opp gjennom årene. Sergej Tarasov-saken (skiskyting) i Albertville i 1992 er en av disse. Han ble tilført feil blodtype (under bloddoping) og ble steindårlig. De franske legene måtte gå inn og kidnappe ham og få ham inn på universitetssykehuset i Chambéry. Den russiske doktoren hadde altså tatt feil pose med nedfrosset blod og ga Tarasov blodet til lagkompisen, sier Lereim.

Historiens beste

Lereim ser rimelig positivt på Seefeld-VM og doping.

– Det er klar framgang, og jeg tror ingen våger å bruke noen ulovlige midler under VM. Nå er kontrollen i avgjørende grad mye bedre. Det at man kan etteranalysere dopingprøver inntil ti år etter at de er avlagt, det er jo en drøm i forhold til tidligere år jeg holdt på, sier han.

– De siste rapportene vi har fått, er at det ser bra ut med tanke på Seefeld. Samtidig tar det litt tid å analysere prøver, og dette skjer også fortløpende.

Tungt

I 2001 opplevde Lereim en av sine svarteste perioder. Flere finske langrennsløpere ble tatt i doping under hjemme-VM i Lahti.

Mistankene om juks hadde ulmet en stund, og Lereim la seg på hjul bak bilen som transporterte de ferske dopingprøvene til Helsingfors for analyse. Han ville ikke at noe skulle skje på veien.

– Helt fra jeg var liten hadde finske skiløpere vært blant mine største helter. Dette var bare veldig trist. Jeg gjorde jobben min, men det var meget, meget krevende, sa Lereim til NTB i 2017.