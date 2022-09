To pågrepet etter melding om skyting på Prinsdal i Oslo

To personer er pågrepet etter at politiet onsdag fikk melding om skyting i Prinsdal i Oslo. Begge er siktet for grove trusler.

Politiet har pågrepet en person etter melding om at det ble løsnet skudd i Prinsdal i Oslo onsdag ettermiddag.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Politiet meldte ved 22-tiden onsdag at en person var pågrepet i saken. Kort tid senere opplyser politiet til Dagbladet at ytterligere en person er pågrepet.

Begge er siktet for grove trusler, skriver VG.

– Pågripelsen ble gjennomført uten dramatikk i Oslo. Vi har også kontroll på det vi mener er den aktuelle mørke bilen, skriver politiet på Twitter.

Uklart om skudd

Bilen politiet refererer til ble sett av mannen som meldte om skuddene.

– Mannen har kun hørt det han mener er skudd, men har ikke sett at skudd har blitt avfyrt. Han har observert tre menn som forlot stedet i en mørk bil, sa operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB tidligere onsdag.

Politiet har utført en rekke undersøkelser i området, men kan fortsatt ikke konkludere om det faktisk er avfyrt skudd.

Hendelsen skal ha skjedd utendørs i Skausnaret, som er en liten vei på Prinsdal i Søndre Nordstrand bydel.

– Holdt fast

Mannen som ringte politiet forteller til Dagbladet at tre menn ventet på han ved en svart bil, og at en av dem skal ha hold han fast i armen og bedt han sette seg inn i bilen.

– Jeg begynte å gå mot bilen, og da slapp han grepet nok til at jeg klarte å løsrive meg og begynte å løpe. Deretter hørte jeg en pistol som ble ladd, etterfulgt av to skudd, forteller mannen.

Mannen klarte å stikke av og ringte så politiet.