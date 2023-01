KrF vil ha mer støtte til eldre, barn og frivilligheten

I et offensivt angrep på regjeringen staket partileder Olaug Bollestad ut kursen for KrF i forkant av høstens kommunevalg.

KrF-leder Olaug Bollestad fotografert under landsmøtet i november 2021. Under partiets landskonferanse lørdag kritiserte Bollestad regjeringen politiet på en rekke av partiets kjerneområder.

NTB

20 minutter for sent gikk partileder Olaug Bollestad på podiet da Kristelig Folkeparti holdt landskonferanse på Gardermoen. Partiet som i lang tid har ligget godt under sperregrensen, med en oppslutning rundt 3,2 prosent på landsbasis, vil jobbe for økt lokal oppslutning fram mot valget. I dag har partiet 12 ordførerplasser rundt om i Norge.

– Folkens, det er 226 dager til valget. Vi trenger KrFs stemmer i kommunestyrer og fylkespolitikken, sa Bollestad til stor applaus fra sine egne.

KrF-lederen gikk til harde angrep på regjeringen på en rekke områder. Mest kritikk vendte hun mot helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), som etter sykehusmeldingen har varslet kutt på en rekke områder.

– Dette er ansvarsfraskrivelse og en skandale uansett hvordan man vrir og vender på det. Norge trenger en ny kurs for helsepolitikken, slo Bollestad fast.

Hun ba også Kjerkol ta grep om eldreomsorgen. Hun mener det bør opprettes et eget tilsyn for landets omsorgstjenester, at regjeringen må legge inn store ekstra eldreomsorgsmidler i revidert statsbudsjett, og at det etableres en langsiktig opptrappingsplan for å få flere kvalifiserte omsorgsarbeidere.

– Det er avdekket at eldre mennesker i dette landet fratas verdighet og rettigheter de har krav på. Det krever endringer i omsorgspolitikken til regjeringen – og det må komme nå, sa Bollestad til applaus fra partifellene.