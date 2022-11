Forbruker­rådet og Elbil­foreningen vil ha kun kort­betaling på lade­stasjoner

Forbrukerrådet og Elbilforeningen tar til orde for at betaling på alle offentlige hurtig- og lynladere til elbil skal kunne gjøres via kontaktløs kortbetaling.

For å sikre trygg og kontaktløs betaling på ladestasjoner, vil Forbrukerrådet og Elbilforeningen kun at kunder betaler med kort.

NTB

– Det er et uoversiktlig marked av forskjellige teknologier, betalingsmetoder og prismodeller og vi mener at det må bli enklere å betale. Med stadig flere elbiler på norske veier må det være lett å lade og gjøre opp for seg, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Elbilforeningen har etterspurt enklere lading og mer forbrukervennlig betaling siden de første hurtigladerne ble etablert, men generalsekretær Christina Bu sier de har møtt mye motstand når de skulle overbevise ladeselskapene om å tilby kortbetaling. Hennes forklaring på motstanden er at ladeselskapene vil sikre seg mer kundedata enn de får når ladingen betales med kort.

– Det finnes ingen åpenbar grunn annet enn at ladeselskapene så sitt snitt til å sikre seg kundedata og med det knytte kundene til seg gjennom apper og diverse kundeløsninger, mener Christina Bu.

Tirsdag skal Stortinget stemme over et forslag SV har fremmet om å sikre kontaktløs kortbetaling, såkalt tæpping, direkte på alle offentlig tilgjengelige hurtig- og lynladere.