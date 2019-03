Frp-topp rykker ut mot elevenes klimastreik

Fredag er det planlagt skolestreik for klimaet over hele landet, og det er ulik praksis ved skolene om dette skal gi gyldig fravær. Steffensen er klar i sin tale:

– Elevene har en selvstendig plikt til å gjøre det beste ut av skolegangen. Da må de møte på skolen, sier han.

Han mener det er feil å gi elevene fri for å delta i streiken.

– Hva med dem som har andre samfunnsengasjement, som for eksempel velferdssamfunnets bærekraft, og som ønsker å streike for enten strengere innvandringspolitikk eller mer oljeboring? Jeg mener det heller ikke skal kvalifisere for gyldig fravær, men man kan ikke sette forskjellige samfunnsengasjement opp mot hverandre ut ifra hvilket man som lærer selv foretrekker, sier han.

«Klimahysteri»

Steffensen er ikke den første Frp-politikeren som reagerer på klimastreiken, som er inspirert av den svenske 16-åringen Greta Thunbergs aksjon i forkant av riksdagsvalget i fjor.

Hans stortingskollega Jon Helgheim advarte tirsdag mot det han omtaler som «klimahysteri» i en Facebook-oppdatering gjengitt av ABC Nyheter. Og deres partifelle fra Skien, bystyremedlem Karianne Hansen, har høstet en god del kritikk, men også støtte, for et innlegg hun skrev i helgen. I ironisk stil påpeker hun at klimastreiken er starten på en «fullstendig livsstils makeover», der barna må si nei til å bli kjørt til venner og trening, må dusje mindre og droppe sydenturer.

Lærere ville ta med elevene

Utdanningskomiteens leder reagerer også på meldinger om at lærere ved 5. trinn på Uranienborg skole i Oslo har sendt ut tekstmelding til foreldrene om at elevene på trinnet skal delta i streiken.

Høyre-politikeren Catharina Munthe har på sin Facebook-side lagt ut skjermdump av tekstmeldingen og gjort det klart at hun liker dårlig «skolestreik for 11-åringer i skolens regi».

Tirsdag kveld skriver rektor Randi Elisabeth Tallaksen ved Uranienborg skole i en tekstmelding til NTB at 5. trinn likevel ikke skal delta i streiken.

– Jeg tror nok mange er imot selve streikens innhold, det er ikke jeg, men jeg vil ikke at skolene skal drive politisk aksjonisme, uansett retning. Jeg er mot at streiken skal bli en voksen- og skoledrevet engasjement, sier Munthe til VG.