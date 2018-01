Direkte: Her er de nye statsrådene

– Det er ubeskrivelig.

Iselin Nybø etter at det ble klart at hun blir minister for høyere utdanning og forskning.

– To statsråder fra Randaberg, det er jo helt topp.

Helseminister Bent Høie.

– Men det er det delte meninger om.

Fiskeriminister Per Sandbergs kontante svar på Bent Høies kommentar.