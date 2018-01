Giske-beslutning kan trekke ut

Det er nå opp til Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng å avgjøre om Trond Giske kan fortsette som nestleder etter at sentralstyret tirsdag ga sin støtte til deres håndtering av saken. Den videre prosessen vil være opp til deres vurdering, får NTB opplyst av partikontoret onsdag.

Sentralstyret skal ha sitt neste ordinære møte førstkommende mandag. Men det er usikkert om Støre allerede da vil ha bestemt seg for om Giske har hans tillit eller ei.

– Det er ikke satt noen frist, opplyser kommunikasjonssjef Ingrid Langerud til NTB.

Mandag fratrådte Giske vervet som Ap-nestleder på ubestemt tid, og onsdag ble det kjent at han er sykmeldt i nye to uker.

Tilsvar

Dermed kan det bli vanskelig for partiledelsen å hente inn hans tilsvar, skriver TV 2. Støre har understreket at varslingssakene skal behandles på en god måte, noe som innebærer at også Giske skal få anledning til å komme med sin versjon.

Det var onsdag påfallende stille blant Giskes støttespillere, mener kommentatorer. TV 2 var onsdag i kontakt med elleve av Aps 18 fylkesledere. Ingen svarer ja på spørsmålet om de tror Giske kan komme tilbake som nestleder, men bare to svarer direkte nei.

Også i Giskes hjemfylke Trøndelag er tilliten på vei ned, skriver Trønder-Avisa. Blant dem som mener nestlederen må gå, er Ap-ordførerne i Levanger og Snåsa.

– Det er alltid hensynet til partiet som bør gå foran. Han bør innse det, og trekke seg snarest, sier Snåsa-ordfører Tone Våg.

Mottrekk

Ifølge kilder blant Giskes støttespillere som Adresseavisen har snakket med, er nestlederen i ferd med å forberede et mottrekk.

– Giske er sykmeldt, men ikke slått ut. Han er på krigsstien. Han vil ta ansvar, men ikke for mer enn det han har gjort, sier kildene. Også TV 2 melder at deres kilder sier at Giske bruker tiden til å gjennomgå varslingene for å komme med sin versjon.

NTB har forelagt opplysningene for Giskes rådgiver Bård Flaarønning.

– Giske er syk og sykmeldt, det er alt jeg kan si, sier han.

Onsdag slo imidlertid Giske tilbake mot en anonym varsler som fortalte sin historie i en kronikk i Aftenposten.

I et tilsvar, ført i pennen av Flaarønning, sier nestlederen at han «bestemt avviser påstandene om trakassering som kommer fram i kronikken», og viser til en epost han har fått som skal bekrefte dette.

Nytt varsel

Onsdag ble det også kjent at Arbeiderpartiet like før jul mottok et nytt varsel om upassende oppførsel fra flere politikere i partiet. Bekymringsmeldingen kom fra en tidligere ungdomspolitiker til Ap-ledelsen 22. desember, bekrefter Kjersti Stenseng overfor NTB.

Kvinnen skal ha opplevd upassende oppførsel fra flere daværende Ap-topper da hun var medlem av AUF. Episodene, som skjedde da kvinnen var rundt 18 år, skal ligge flere tiår tilbake i tid.

– Det skjedde for veldig lenge siden, sier Stenseng.

Kvinnen, som har fortalt sin historie til NRK , varslet i 2012 om episodene til sitt lokale AUF-lag og navnga flere daværende Ap-topper. Ifølge NRK ble det ikke gjort noe med saken.

Stenseng ønsker ikke å svare på NTBs spørsmål om hvor mange personer varselet omfatter, eller hvorfor kvinnen først valgte å melde fra om saken i 2012.

– Jeg kommenterer ikke detaljer i enkeltsaker, sier hun.