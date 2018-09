Tenåring skutt i beinet av politiet etter dobbeltdrap i Trondheim

Hittil i år har politiet startet etterforskning av 16 drapssaker med til sammen 17 ofre her i landet:

* 1. januar: 47 år gamle Azad Hamam omkommer i en møteulykke på E18 ved Larvik. Også mannens kone og tre barn blir skadd. En 21 år gammel mann som kjørte i feil kjøreretning, blir siktet og senere tiltalt for drap.

* 7. januar: En mann i 30-årene siktes for drap på sin tre måneder gamle datter. Hun ble innlagt på Ullevål sykehus i Oslo med kritiske skader 27. desember 2017 og døde 7. januar 2018. Moren er siktet for passiv medvirkning til vold. Familien bor til vanlig i Nordland, men var i Oslo på ferie.

* 13. januar: Janne Jemtland (36) blir funnet død på elvebunnen i Glomma i Våler kommune i Hedmark. Hun ble sist ble observert 29. desember og meldt savnet 30. desember. Ektemannen ble fredag 12. januar pågrepet og siktet for drap.

* 26. februar: Robin André Svendsen (29) dør kort tid etter at han ble knivstukket under et basketak på Brunholmen i Ålesund. En 29 år gammel mann er siktet for drap, men hevder knivstikkingen skjedde i selvforsvar.

* 10. februar: En 70 år gammel kvinne blir funnet død i en leilighet på Landås i Bergen. En 43 år gammel mann pågripes i leiligheten og siktes for drap. Mannen nekter straffskyld.

* 10. mars: En 46 år gammel mann er siktet for forsettlig drap etter at en kamerat i 30-årene dør etter å ha blitt skutt med en pistol i en bolig i Nittedal i Akershus. 46-åringen sier det var et uhell.

* 12. mars: En polsk mann (31) blir funnet skutt og kritisk skadd i et garasjeanlegg på Bjørndal i Oslo. Han dør dagen etter på sykehus av skadene. En 32 år gammel norskpakistaner er siktet for drapet. Polakken skal ha vært et uskyldig offer og kjente ikke den siktede.

* 23. mars: En 21 år gammel mann blir funnet død utenfor en boligblokk i Fyllingsdalen i Bergen i 5-tiden om morgenen. Mannen har trolig falt fra 7. etasje. En kamerat i 20-årene og hans mor i slutten av 40-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap.

* 9. april: En 38 år gammel marokkansk kvinne blir funnet død i sin bolig på Notodden i Telemark. Den tidligere ektemannen hennes, en 53-åring fra Syria, pågripes og siktes for drap to dager senere.

* 28. juni: En mann i 60-årene blir kritisk skadd i en voldshendelse på en institusjon for rusavhengige i Drammen 26. juni. Han dør to dager senere. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for forsettlig drap.

* 1. juli: 27 år gamle Veronika Kocabkova blir kritisk skadd i en knivstikking på Tiffani Café på Frogner i Oslo. Hun dør en drøy uke senere. En 51 år gammel mann, også han tsjekkisk statsborger, er siktet for drap. Han har ett felles barn med kvinnen.

* 14. juli: 18-årige Håvard Pedersen blir knivstukket mens han er på jobb på Coop Byggmix i Vadsø. Han blir erklært død kort tid etter. En 17-åring som kom til Norge som mindreårig asylsøker fra Afghanistan i 2015, er siktet for drap.

* 30. juli: 13-årige Sunniva Ødegård blir funnet død på Varhaug i Rogaland. En 17-årig gutt fra samme sted er siktet for drap.

* 19. august: En kvinne i 20-årene dør etter at å ha blitt knivstukket i Kapellveien på Kjelsås i Oslo. En mann 20-årene blir pågrepet og siktet for drap. Begge har bakgrunn fra et land utenfor Europa. Politiet tror de hadde et kjærlighetsforhold.

* 14. september: En mann i 40-årene og hans 13 år gamle sønn blir funnet døde i en bolig på Elverum i Hedmark. Politiet mener faren først drepte sønnen, før han tok sitt eget liv.

* 17. september: To tenåringer døde av skadene de ble påført under en voldshendelse i en bolig i Trondheim. En mistenkt gjerningsmann ble kort tid senere pågrepet på sentralstasjonen i byen. Han ble skutt i beinet under pågripelsen.