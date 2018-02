Flertall for strengere straff for å spre nakenbilder

6. mars vil justiskomiteen komme med en innstilling hvor flertallet, Arbeiderpartiet (Ap), Høyre og Frp, går inn for en ny bestemmelse i straffeloven, melder NRK torsdag.

– Dette oppleves som overgrep og rammer unge jenter hardere enn mange tror, sier leder Lene Vågslid (Ap) i justiskomiteen på Stortinget til kanalen.

Ap mener det er nødvendig med en egen lovparagraf som gjør det tydelig at det er ulovlig å spre krenkende og seksualiserte bilder på nett uten samtykke, og de får støtte for det hos Høyre og Frp. Høyre og Frp vil derimot at forslaget først skal utredes i justisdepartementet.

– Jeg er glad for at det ser ut til å bli flertall for dette. Vi ber nå justisdepartementet komme tilbake til Stortinget med et lovendringsforslag og økning av straffene, sier Solveig Horne (Frp) i justiskomiteen til NRK.

