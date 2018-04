Faktisk.no: Påstanden «mindre eiendomsskatt med Frp» er klart misvisende

Påstand

«Mindre eiendomsskatt med Frp.»

Frp, 21.03.2018

Facebook

Konklusjon: Faktisk delvis feil

Det har ikke blitt mindre eiendomsskatt med Frp i regjering. Tvert imot har antall kommuner med eiendomsskatt økt med 11 prosent, og kommunenes inntekter fra eiendomsskatt har gått opp med 39 prosent i perioden 2013–17. Frp dokumenterer påstanden ved å vise til fire tiltak som vil redusere eiendomsskatten. To av tiltakene er vedtatt, men iverksettes først i 2019. Vi kan derfor ikke slå fast den reelle effekten. De to andre er omtalt i regjeringsplattformen, men ikke behandlet i Stortinget. Det er høyst usikkert om regjeringen vil få flertall for forslagene. Påstanden til Frp er misvisende.