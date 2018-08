Støre og Stoltenberg tok jobbtelefoner med til Russland

Ap-leder Jonas Gahr Støre tok med seg tjenestetelefonen til Russland under en reise som utenriksminister i 2011, mens tidligere statsminister Jens Stoltenberg (Ap) tok med telefonen på tjenestereise til Murmansk i 2010, skriver Dagens Næringsliv.

– Jeg burde ha fulgt retningslinjene, men det er en annen ordlyd og et annet alvor i dagens retningslinjer enn de vi hadde den gangen, sier Støre i en kommentar til NTB.

Jens Stoltenberg, som i dag er NATOs generalsekretær, uttaler via sin presserådgiver Stein Hernes til DN at han beklager at han tok med telefonen i strid med gjeldende retningslinjer.

Utenriksdepartementet innførte i juni 2010 nye retningslinjer om at tjenestetelefoner normalt ikke skal medbringes på reiser til land med forhøyet etterretningstrussel, opplyser UD til avisen.

Demper ikke kritikken

Regjeringsansattes mobilbruk i utlandet har blitt et hett tema etter at Per Sandberg (Frp) måtte gå av som fiskeriminister forrige mandag, etter at han tok med seg jobbtelefonen sin til Iran. Opposisjonen, inkludert Ap-leder Støre, har vært krasse i sin kritikk av regjeringens «slepphendthet» med sikkerheten.

På spørsmål fra NTB om han nå føler noe behov for å beklage eller dempe kritikken mot Sandberg, svarer Støre «nei».

– Jeg lytter til statsministeren, som sier det var en helhetsvurdering (at Sandberg gikk av, red.anm.). Jeg mener det var en klok vurdering, for det var flere forhold i den saken. Forholdene i 2011 kan ikke sammenlignes med 2018 når de gjelder alvoret og kunnskapen om hva telefoner og nettbrett inneholder, og hva fremmed etterretning i utvalgte land kan gjennomføre. Per Sandberg var en statsråd som hadde fått en personlig brifing av PST og sett bort fra de rådene. De rutinene hadde vi ikke i 2011 i Utenriksdepartementet, sier Støre til NTB.

– Jeg mener både situasjonen og alvorlighetsgraden er forskjellige, legger Støre til.

– Karma kommer

Sandberg kommenterer nyheten om Støres mobilbruk slik i en SMS til NRK : «Det var én, hvem er neste?».

På spørsmål om hvordan Sandberg mener Støre har opptrådt i saken, svarer den tidligere fiskeriministeren kort: «Farlig å si det, men: «karma kommer»».

I løpet av fredagen er det også blitt kjent at flere tidligere statssekretærer og statsråder har brukt jobbtelefonene sine på reiser til høyrisikoland.

Parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, kaller dette «svært overraskende nyheter».

– Gahr Støre har i snart to uker kritisert statsministeren for manglende styring på sikkerhet og beredskap samtidig som han har unnlatt å fortalt at han selv over flere år har brutt regelverket. Igjen ser vi at Gahr Støre opererer med doble standarder: En for seg selv og en helt annen for alle andre.

Brev til Stortinget

I et nytt brev til Stortinget utdyper justisminister Tor Mikkel Wara hvordan flere statsråder og statssekretærer har hatt med seg mobilene til risikoland. Fra før av er det kjent at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og statssekretærene Tom Cato Karlsen (Frp) og Petter Kvinge Tvedt (Frp) ikke fulgte reglene da de tok med seg tjenestetelefoner til høyrisikoland.

I brevet kommer det fram at også tidligere politisk rådgiver Hans Christian Kaurin Hansson (H) ved Statsministerens kontor hadde med jobbtelefonen under en tredagers feriereise til Hongkong i juli 2015, og at tidligere politisk rådgiver for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, Espen Teigen (Frp), tok med tjenestetelefonen på en privat reise til Thailand julen 2016.