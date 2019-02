Bygd og snøscootermiljø i sorg etter at 16-åring døde

– Dette er forferdelig tragisk, sier leder i Åseral snøscooterklubb Tom Handeland til Fædrelandsvennen.

16-åringen var på tur med rundt åtte andre personer da han ble tatt av et 100 meter bredt og 200 meter langt skred i Signesdalen, nord for Lordehytta i Åseral søndag ettermiddag. Han ble liggende tre timer under snøen før letemannskapene fant ham.

– Dette er et miljø der alle kjenner alle. Hele miljøet sørger. Tankene våre går til alle berørte, sier Handeland.

Liten kommune

Dødsfallet preger også resten av den lille kommunen, som kun har 944 innbyggere.

Åseral-ordfører Oddmund Ljosland (Sp) deltok selv i søket etter 16-åringen. I likhet med mange andre i lokalsamfunnet kjente han den omkomne godt.

– Når vi er en så liten kommune, der de fleste kjenner hverandre, gir denne typen ulykker veldig sterke inntrykk. Dette er bare trist, sier han til NTB.

Mandag ble det holdt minnemarkering på Åseral barne- og ungdomsskole, der 16-åringen var elev. I tillegg har kommunen etablert krisestab for å ivareta dem som er berørt.

– Jeg har også prøvd å være til stede for de aller nærmeste, foreldre og familie, for å hjelpe til med å bære ryggsekken deres, sier Ljosland.

Snakker med vitner

Lite er kjent om hendelsesforløpet i skredulykken, utover at gutten var en del av et følge, og at det var de øvrige som varslet nødetatene klokken 15.10 søndag ettermiddag.

Etterforskningsleder Anne Gundersen ved Lindesnes politistasjon sier til NTB at de er i full gang med å undersøke hva som skjedde.

– Vi jobber med å innhente opplysninger. Det er ganske mange undersøkelser som gjenstår, og vi er heller ikke ferdig med å gå gjennom ulykkesstedet, sier hun.

– Vi vil snakke med folk som var på stedet da dette skjedde, og hjelpemannskapene som deltok i letingen, sier etterforskningslederen.

Ingen varsling

Det ble aldri sendt ut noe farevarsel om skredet som gikk i Åseral søndag ettermiddag. Agder-fylkene er ikke blant regionene NVE utarbeider daglige skredvarslinger om.

– Agder er en region hvor vi kun varsler ved faregrad 4 eller 5, sier Andreas Haslestad ved snøskredvarslingen i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) til NRK.

– Det er et politisk spørsmål. Det er prioriteringer som gjøres på bakgrunn av midlene vi har tilgjengelig, fortsetter han.

Haslestad sier det var et flakskred som gikk i Åseral søndag. Selv om det heller ikke nå er utstedt noe farevarsel på Varsom.no , advarer han om at det kan komme flere skred av denne typen i området de neste dagene.

På Yr.no er det varslet om vanskelige kjøreforhold i området på grunn av regn som fryser på bakken.