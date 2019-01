VG: Politiet ble varslet få timer etter Lørenskog-forsvinningen

Politiet arbeider ut fra en teori om at kona ble bortført 31. oktober. Da Tom Hagen kom hjem denne dagen skal han ha funnet et trusselbrev på gebrokkent norsk hvor det blant annet var fremsatt et krav om løsepenger.

Ifølge VG skal milliardæren først ha søkt etter sin jevngamle kone i et par timer og forsøkt å ringe henne på mobiltelefonen, men uten å få kontakt.

I trusselbrevet skal det også ha stått at Anne-Elisabeth ville bli drept dersom politiet ble involvert. Tom Hagen skal likevel ha kontaktet politiet, som avtalte å møte ham i skjul på en bensinstasjon, ifølge VGs opplysninger.

På grunn av trusselen mot kvinnens liv og helse, har politiaksjonen som har foregått de siste ukene vært hemmelig. Først onsdag valgte politiet å gå ut med saken offentlig.