KrF og Frp landet budsjettenighet tross dårlig stemning

Nå venter videre regjeringssamtaler mellom de borgerlige partiene, men spørsmålet er om dette blir lettere eller vanskeligere etter tirsdagens budsjettenighet.

I budsjettavtalen med Høyre, Frp og Venstre har KrF blant annet fått gjennomslag for at barnetrygden økes med 1.000 kroner fra 1. mars og at 350-kronersgrensen for momsfritak på netthandel fra utlandet fjernes.

Uro hos Frp

Sistnevnte var vondt å svelge for Frp og bidro til å lage dårlig stemning da partiets stortingsgruppe skulle godkjenne avtalen.

Men dette var ikke den eneste kimen til sinne. På budsjettforhandlingenes siste dag gjorde KrF nemlig parallelt en finurlig manøver i Stortinget og gikk sammen med opposisjonen om å fjerne et av Frps hjertebarn, nemlig muligheten til å bytte taxfreekvoten for røyk og snus med alkohol.

– Situasjonen der Frp sitter og forhandler om budsjettet og så går KrF og stemmer med de andre partiene i stortingssalen i taxfreesaken har satt stemningen på spissen. Sånn kan vi ikke holde på. Skal vi samarbeide, så gjør vi det, men vi samarbeider ikke med KrF for å bli påført nederlag, sier Frps finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad.

– Kjemper som løver

Sinnet på Frps gruppemøte bidro til å forsinke pressekonferansen hvor budsjettavtalen skulle presenteres med halvannen time.

– Det er klart at vi kjemper som løver for å få gjennom politikken vår. Vi legger ikke skjul på at det har vært noen fighter. Vi har vunnet noen slag og vi har tapt noen slag, sier Njåstad til NTB.

– Historisk økning

Men til tross for uenighetene gikk avtalen til slutt gjennom hos Frp, og KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad kunne smile over flere gjennomslag.

– Jeg er spesielt glad i dag på vegne på vegne av barnefamiliene. Det er historisk økning i barnetrygden. I tillegg er det en god økning i engangsstønaden i fødselspenger: I tillegg et kraftig løft for kommunene i bevilgninger for å ansette flere i barnehagene og ikke minst for å følge opp lærernormen, sier Ropstad.

Flere endringer

Budsjettavtalen slår blant annet fast at:

* 350-kronersfritaket for moms på netthandel fra utlandet fjernes fra 1.1.2020.

* Den nye satsen for barnetrygd blir 1.054 kroner måneden og vil gjelde fra 1.3.2019.

* Økt minstepensjon for enslige alderspensjonister med 4.000 kroner fra 1.9.2019.

* Bostøtte økes slik at enslige alderspensjonister med minstepensjon ikke mister bostøtte ved økt minstepensjon med 4.000 kroner.

* Omlegging av barnetillegget for uføre. Flertallet er enige om å øke taket i barnetillegget for uføre fra 95 til 99 prosent av tidligere inntekt med virkning fra 2020 og fremover.

* Color Line får likevel ikke flagge ut Kiel-fergene etter at KrF fikk gjennomslag for å stanse en forskriftsendring for utenriksferger.

* Økt trinnskatt – innslagspunktet i trinn 4 reduseres med 28.500 kroner.