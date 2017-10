Smartby-penger til Stavanger

Tilskuddene kommer fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva.

De nye miljøene får status som Arena eller «Norwegian Centres of Expertise», heter det i en pressemelding fra Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge som står bak klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

En næringsklynge er en samling av de internasjonalt konkurransedyktige næringene i et land, og har som mål å bidra til å øke konkurranseevnen til virksomheter som er del av en klyngen.

– God nyhet

- Dette er en veldig god nyhet. Det er en viktig anerkjennelse av det langsiktige arbeidet til Stavanger kommune og våre samarbeidspartnere. Vi er allerede et europeisk fyrtårn, og tar nå også den nasjonale statusen som smartregion, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø til kommunens nettside.

11 virksomheter utgjør kjernebedriftene i klyngen: • Nordic Edge • Lyse • Westcontrol • Delfi • Roxel • Systor Vest • Atea • Petrolink • Microsoft • Bolder • Offshore Systems

– Klyngesamarbeidet gjør veien til markedet kortere for kommunen, og kommunen mer tilgjengelig for markedet, jubler næringssjef i Stavanger, Tone Grindland.

– Hard konkurranse

– Norsk næringsliv er i verdensklasse på mange områder, men det er hard konkurranse. Vi må være et skritt foran konkurrentene våre. Samarbeidet gjennom klyngene viser at det er mulig for norske bedrifter å være i front internasjonalt, sier næringsminister Monica Mæland (H).

I alt fem nye klynger får Arena-status: Finance Innovation i Bergen, Arena Oslo–The Smart Event City, Arctic Cluster Team i Nordland, Arena Smart City i Stavanger og Tequity Cluster i Trondheim.

Førstnevnte er det første prosjektet i næringsklyngen innenfor det nye forretningsområdet FinTech – finansteknologi.

– Det er meget gledelig at virkemiddelapparatet anerkjenner det mulighetsrommet som ligger i og rundt aktørene i finans og IT i Bergen, sier en av initiativtakerne bak Finance Innovation, seriegründer Henrik Lie-Nielsen til Sysla.