Helsedirektøren til uvaksinert helsepersonell: – Dere har selv et ansvar

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener at uvaksinert helsepersonell har et eget ansvar for å ikke utsette eldre og sårbare for smitte.

Kun 30 prosent av sykehjemmene har kapasitet til å omplassere uvaksinert helsepersonell. Uheldig, sier helsedirektøren, som mener det er krevende at mange er uvaksinerte.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Sykehjemmene må gjøre en vurdering av hvordan risikoen blir så lav som mulig for dem som er mest utsatt og bruke ressursene slik at det er trygt for beboerne og pasientene, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK.

Han mener det er uheldig at så mange sykehjem ikke får omplassert uvaksinert helsepersonell. Han legger også til at vaksinetvang for helsepersonell ikke er aktuelt per nå.

– Vi skal ikke se helt bort fra at det kan bli en diskusjon i tiden fremover. Det er svært krevende at det er mange helsepersonell som ikke er vaksinert under en pandemi, sier Guldvog.

Han har én beskjed til helsepersonell som ennå ikke har tatt koronavaksinen:

– Dere har selv et ansvar for å ikke utsette de som er pleietrengende og sårbare for smitte. Så det er en viktig forpliktelse også for helsepersonell, sier han.

I en rekke europeiske land har myndighetene gjort koronavaksinen obligatorisk for helsearbeidere. Høyre er blant dem som har tatt til orde for å også innføre vaksinekrav for helsepersonell her til lands.