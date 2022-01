FOSNAVÅG (Aftenposten): I løpet av noen få dager spredte koronaen seg fra menighet til menighet. Det ble en vekker for uvaksinerte. Men for noen var det for sent.

Kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen glemmer ikke den første samtalen. Lørdag 20. november kl. 15.55 ringte telefonen. Personen i den andre enden var blitt smittet av korona.

Plutselig hadde pandemien for alvor kommet til Herøy på Søre Sunnmøre.

– På det tidspunktet hadde vi ikke hatt mye smitte i kommunen. Vi hadde sittet på den grønne gren gjennom hele pandemien, forteller Aasen.

Så kom det flere smittemeldinger. Det gikk likevel et par dager før kommuneoverlegen skjønte hva han sto overfor.