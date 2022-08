William Nygaard om Rusdie-angrepet: – Sjokkerende

Forleggeren Willian Nygaard reagerer med sjokk over at forfatteren Salman Rushdie fredag ble angrepet på scenen i New York.

Forleggeren Willian Nygaard reagerer med sjokk over at forfatteren Salman Rushdie fredag ble angrepet på scenen i New York.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Forfatter Ann-Magrit Austenå har skrevet bok om arven «Sataniske vers» har gitt ytringsfriheten. Hun er rystet over konsekvensen det har hatt for forfatteren Rushdie, som lenge har levd med politibeskyttelse.

Redaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, levde selv med politibeskyttelse i kjølvannet at karikatur-striden i 2006. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Styreleder i norsk PEN, Kjersti Løken Stavrum, mener nyheten om Rushdie-angrepet er urovekkende.

Leder Knut Olav Åmås i Fritt Ord.

– Jeg er sjokkert, men vet foreløpig ikke mer enn det som står i mediene. Jeg håper bare det går bra med han, og at det ikke er alvorlig, sier Nygaard på telefon til NTB.

– Det er tøft å få meldinger om vold, særlig når det gjelder personer som står deg nært.

En journalist fra nyhetsbyrået AP var vitne til at en mann stormet scenen og begynte å slå eller stikke den 75 år gamle britiske forfatteren, idet Rushdie ble introdusert.

– Betydd mye

– Rusdie har betalt en høy pris. Han er en ledende forfatter som har betydd enormt mye for litteraturen, og han har funnet et godt liv i USA. Derfor er det dobbelt så tragisk dersom dette viser seg å faktisk være et attentat, avslutter Nygaard.

Nygaard var forlegger for Rushdie i Norge, og ble selv skutt i et attentat i 1993. Nygaard overlevde attentatet, som de fleste kobler til utgivelsen av «Sataniske vers» på norsk.

Rushie har i en årrekke levd under politibeskyttelse som følge av dødstrusler etter publiseringen av boken.

– Han ble en jaget person, som måtte plasseres under maksimal beskyttelse og flykte fra døgn til døgn. I mange år så ble han satt i et slags fengsel, sier forfatter og tidligere journalist Ann-Magrit Austenå til VG.

Hun har gitt ut boken «Arven etter Sataniske vers», som handler om betydningen Rushdies bok fikk for debatten rundt religion og ytringsfrihet.

– Hvis det er miljøer som ivaretar og dyrker denne typen hatretorikk og påstander mot Vesten og enkeltpersoner, så kan det jo være mulig at det har en sammenheng, sier hun

Kan ikke få spesialbehandling

Redaktør for avisen Dagen, Vebjørn Selbekk, levde selv med politibeskyttelse etter at han ble truet på livet i kjølvannet av karikaturstriden i 2006.

Han valgte å publisere flere av de omstridte karikaturtegningene av profeten Muhammed i Dagen, som den gang het Dagen Magazinet. Tegningene hadde tidligere vært på trykk i danske Jyllands-Posten.

Han forteller til TV 2 at han er dypt preget etter fredagens angrep mot Rushdie.

– Dette er en mann som har skrevet en roman, et fiksjonsverk, der han har tillat seg selv å være innom et tema i Islam, sier Selbekk til kanalen.

– En religion og ett tema kan ikke behandles på en spesiell måte fordi det finnes noen i den religionen som truer med vold fordi de leser noe de ikke liker. Det er et onde og det må vi bekjempe, legger han til.

Urovekkende

Styreleder i norsk PEN, Kjersti Løken Stavrum, understreker at hun ikke vet mye om saken, men at nyheten om Rushdie-angrepet er urovekkende.

– Det er lenge siden han og boken har vært oppe i det globale nyhetsbildet. Jeg hadde håpt han kunne slippe dette, sier hun til TV 2.

– Historien om Rushdie er jo fortsatt en historie vi forteller i tilknytning til spørsmålet om ytringsfrihet og hvilken pris noen må betale, understreker hun.

Det er direktør i Fritt Ord, Knut Olav Åmås enig i.

– Det er utrolig sterkt og trist å høre at Salman Rushdie er blitt angrepet, sier han til kanalen.

– Over 30 år etter publiseringen av «Sataniske vers» kan den fremdeles utløse hat og terror fra krefter som vil lukke det åpne samfunnet vi har.