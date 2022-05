Mann trolig alvorlig skadd i voldshendelse i Lyngdal – en person siktet

En mann i 60-årene fra Lyngdal ble fredag kveld brakt til sykehus med alvorlige skader. En mann i 40-årene er siktet, men hendelsesforløpet er uklart.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Politiet fikk melding fredag kveld klokken 23.10 fra AMK om en voldshendelse ved en adresse i Lyngdal.

– Politiet har valgt å opprette sak og etterforske hendelsen som en voldshendelse. En person ble pågrepet og siktet for grov kroppskrenkelse, sier jourhavende jurist og politiadvokat Sakar Hamawandi i Agder politidistrikt i en pressemelding.

Politiet har siden valgt å løslate siktede, som er en mann i 40-årene.

– Siktede er avhørt og erkjenner ikke straffskyld, sier Hamawandi.

Politiet har avhørt sentrale vitner og kriminalteknikere har sikret tekniske spor. Det er ikke noe som tyder på at det er brukt noen gjenstander eller våpen under hendelsen, skriver politiet.

– Politiet har også fått opplyst at fornærmede var utsatt for en sykkelulykke tidligere samme dag. På nåværende tidspunkt kan ikke politiet utelukke at fornærmede ble påført alvorlige skader i forbindelse med sykkelulykken, heter det i pressemeldingen.