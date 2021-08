Rødts plan: Høyere selskapsskatt skal gi gratis tannlege til alle

Partiet Rødt sikter seg inn på selskapsskatten i sitt skatteopplegg. I tillegg skal de som tjener under 600.000 kroner, få lavere skatt på inntekten sin.

Rødts partileder Bjørnar Moxnes ber Arbeiderpartiet og Senterpartiet om å droppe skatteforliket de inngikk med regjeringen i 2016, der det blant annet ble enighet om å redusere selskapsskatten til 23 prosent. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Partileder Bjørnar Moxnes ironiserte over omgivelsene da han presenterte skatteopplegget på det fasjonable Hotel Bristol i Oslo fredag. Gustav Witzøe, som har uttalt seg negativt om norsk skattepolitikk og konsekvensene det får for hans store oppdrettskonsern, ble lovet en kopi av skatteopplegget i posten.

Hovedbudskapet gikk imidlertid verken til Witzøe eller til Rødts politikere og velgere, men til Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Rødt ønsker seg at disse partiene dropper skatteforliket de inngikk med regjeringen i 2016, der man blant annet ble enige om å redusere selskapsskatten til 23 prosent.

– Dette er et klart krav fra Rødt til en ny regjering og et nytt flertall, sa Moxnes.

Istedenfor mener Rødt at man bør øke selskapsskatten gradvis gjennom stortingsperioden, med ett prosentpoeng i året til 26 prosent på slutten av perioden. Hensikten med skatteøkningen er å sikre finansiering for gratis tannhelseordning til hele befolkningen. Rødts beregninger viser at økningen vil gi staten ekstra inntekter på 14,8 milliarder kroner.

Partiets plan er også å senke inntektsskatten for inntekter under 600.000 kroner, som er litt over norsk gjennomsnitts- og medianlønn for heltidsarbeidende. De som ligger over dette nivået, vil få en liten skatteøkning, mens de med inntekt over 2 millioner kroner eller formue over 10 millioner kroner vil få en stor økning. I tillegg kommer en økning i formuesskatten, samt en rekke mindre endringer.