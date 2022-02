Gjerdrum-beboere varsler erstatningskrav mot kommunen

Flere skredrammede beboere i Gjerdrum varsler erstatningskrav etter at kommunen ble siktet for uaktsomhet.

Bilde fra rasområdet i Gjerdrum onsdag 21. januar 2021.

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Advokat Geir Lippestad representerer flere beboere i Nystulia i Gjerdrum.

Leirskredet i slutten av 2020 kostet ti mennesker livet, og mange hus gikk tapt.

Advokat Geir Lippestad varsler erstatningskrav mot kommunen på vegne av boligeiere i sameiet Nystulia 3, skriver Dagbladet.

– Det er mange som har hatt store økonomiske tap, og mange har blitt psykisk uføre som en ren følge av det de har opplevd, sier Lippestad.

Han understreker at det er forskjell på et erstatningskrav og et erstatningssøksmål, og at han håper det ikke blir nødvendig å reise søksmål.

– Vi vil i løpet av denne og neste uke ta kontakt med kommunen og få oversikt over forsikringsselskapet de bruker og sette i gang en saksbehandling, sier Lippestad.

Onsdag ble det kjent at Gjerdrum kommune er siktet av politiet etter kvikkleireskredet. Politiet mener at kommunen ikke har fulgt opp varsler godt nok i forkant av skredet.