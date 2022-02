Skal vi plutselig ... klemme hverandre? – Vi har en forvirrende tid i møte, mener psykolog.

Flaue situasjoner står i kø etter at Norge åpnet opp 12. februar. Sosialt klønete nordmenn kan ikke lenger gjemme seg bak restriksjoner og anbefalinger.

Marianne Svenningsen (fra venstre), Ruth-Emily Vinger, Siri Kolbjørnshus, Miriam Jakobsen, Anita Reyes Kjeverud, Anna-Lena Godø og Tine Norstrand hygger seg på Sørenga i Oslo etter at regjeringen opphevet koronatiltak som 1-metersregelen og påbud om munnbind.

– Vi så på hverandre med spørrende blikk. «Klemmer vi?» Begge var enige om å gjøre det. Men jeg synes man skal ta hensyn, det er ikke alle som er komfortable med å klemme ennå, sier Anita Reyes Kjeverud.

29-åringen var ute og spiste og drakk drinker med kollegene lørdag kveld. For første gang på lenge kan man klemme hvem man vil med god samvittighet.

Kjeverud kjenner kollegaen godt, så da ble det ikke flaut. Men hva om du møter en bekjent du ikke har sett en stund på bussen? Før pandemien pleide dere å klemme for høflighets skyld, men hva nå? Holder det med et skjevt smil? Er albuehilsing ut?

– Vi har en forvirrende tid i møte. Vi har hodet på forskjellige steder, sier Fanny Duckert, psykolog og professor emerita ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Bombardert med sosiale signaler

Hjernen koder sosiale signaler fortløpende i et raskt tempo. Det skjer gjennom blikk, mimikk, nærhet, avstand, tonefall. Men alle tiltakene i pandemien har dempet eller vridd på disse signalsystemene. Munnbind og Teams-møter har gjort det vanskeligere å tolke sosiale signaler.

Men hjernen vil gjerne finne ut av det. Den har kjørt på med høyt trykk for å kompensere. Så når vi kaster munnbindet og møtes i et fullt møterom på jobb igjen, skjer dette:

– Vi blir bombardert med sosiale signaler. For oss alle kan dette kjennes overveldende og forvirrende. Én ting er utadvendte, sosiale mennesker som synes det er deilig å kaste seg ut i det. Vi som er mer innadvendte og sjenerte, kan føle oss invadert av andre, forklarer Duckert.

– Vi er ofte veldig selvkritiske og bekymret for hva andre tror om oss. I virkeligheten bryr ikke folk seg så mye, sier psykolog Fanny Duckert.

I tillegg er vi drillet inn i redselen om at alle er potensielle smittebomber vi må holde oss unna. Og noen, som kanskje ikke har tatt vaksinen fordi de går på medisiner, er fortsatt redde.

Men plutselig sitter vi tett inntil hverandre på trikken, vi blir sett inn i øynene, og det er kanskje forventet at vi håndhilser og klemmer mer.

– Vær varsom og tålmodig. Ikke regn med at alle kjenner det som deg. Det går an å spørre før du kaster deg over vennen din: «Så hyggelig å se deg, kan jeg gi deg en klem nå?» er Duckerts råd for en smidigere overgang til hverdagen.

Hypokonderlege Ingvard Wilhelmsen synes ikke vi skal overdrive de flaue møtene med andre mennesker.

– Hvis ingen vil klemme deg, får du et lite hint. Du merker om de liker det eller ikke. Det går seg til. Håndhilsing tror jeg det blir mindre av, i hvert fall i perioder med mye influensa. Der har vi nok endret oss, sier Wilhelmsen.

Han minner om:

– Alle er rustne når vi kommer i gang igjen, det gjelder også hvis du har vært sykmeldt ett år eller vært på en lang ferie. Det samme skjer på reunion med klassen. Selv om det er 50 år siden dere så hverandre sist, går dere etter hvert enkelt inn i gamle roller.

Ingvard Wilhelmsen, psykiater og professor emeritus, har skrevet flere bøker om kognitiv terapi og hypokondri.

Også psykolog Duckert tror denne rustne utprøvingsfasen kommer til å gå fort.

– I løpet av et par uker er vi ikke lenger like klønete. Vi mennesker er fleksible, sier hun.

– Å være menneskelig er ganske sympatisk

Duckert er spesielt opptatt av én gruppe nå: Ungdom som har mistet mye tid med venner, både hjemme og på skolen.

– Sitter du hjemme og har livet ditt på skjerm, får du ikke trent opp sosiale ferdigheter. Det er sammen med andre man prøver, feiler, lykkes og mislykkes.

Og så ser du kanskje at «alle» nå er lykkelige og kaster seg ut i livet igjen for å ta igjen det tapte. Paradoksalt gjør det at mange føler seg mer ensomme etter gjenåpningen.

– Til foreldre vil jeg si at du kan ikke løse dette for ungdommene. Men du kan støtte dem ved å si at det ikke er rart om du føler deg usikker etter å ha sittet mye inne i to år. Prøv deg frem med vennene du er tryggest på. Å være sosial må øves på, det detter ikke bare i hodet på deg, sier Duckert.

De fleste av oss kommer til å oppleve og observere klønete situasjoner nå. Da kan det være fint å ha psykologens ord i bakhodet:

– Det er ikke den perfekte som blir mest likt. Å være menneskelig er ganske sympatisk.